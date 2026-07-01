Θάνατος Βάγιας Νέστορα: «Την χτύπησε όλο το ωστικό κύμα - Η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη»

Snapshot Η Βάγια Νέστορα κατέληξε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο σοβαρών εγκαυμάτων και κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων από το ωστικό κύμα έκρηξης με γκαζάκια.

Η μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα τραυματίστηκε βαριά και η κατάσταση της ήταν μη αναστρέψιμη κατά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο.

Η Αφροδίτη Νέστορα και ο πατέρας της επίσης τραυματίστηκαν, με την πολιτεύτρια να έχει εγκαύματα και τον πατέρα να νοσηλεύεται με αναπνευστικό πρόβλημα.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην πυλωτή της πολυκατοικίας της οικογένειας, με δεύτερη έκρηξη πιθανόν από φλεγόμενο όχημα, που προκάλεσε τη φωτιά όπου βρέθηκε η Βάγια Νέστορα.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ χαρακτήρισε την επίθεση πλήγμα κατά της Δημοκρατίας και τόνισε την ανάγκη σεβασμού της ελευθερίας έκφρασης. Snapshot powered by AI

Η μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά την πιο σφοδρή από τις επιθέσεις με γκαζάκια τα ξημερώματα της Τετάρτης, κατέληξε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο που μίλησε στο thesspost, η αδικοχαμένη Βάγια Νέστορα, που άφησε την τελευταία της πνοή ενώ νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου, τραυματίστηκε από το ωστικό κύμα της έκρηξης και υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα.

«Όταν μπήκε στο νοσοκομείο, είχε πολύ σοβαρά εγκαύματα σε όλο της το σώμα και η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη, είχε και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Την χτύπησε όλο το ωστικό κύμα της έκρηξης».

Από τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, όπως σημειώνει ο κ. Γιαννάκος. «Η πολιτεύτρια έχει εγκαύματα σε χέρια και πόδια και ο πατέρας έχει αναπνευστικό πρόβλημα και νοσηλεύεται στην Πνευμονολογική κλινική. Από τύχη ζουν και δεν ξεκληρίστηκε όλη η οικογένεια. Αυτή η άνανδρη επίθεση, είναι ένα πλήγμα κατά της Δημοκρατίας. Ο καθένας, έχει δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του ελεύθερα», υπογραμμίζει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη στην πυλωτή της πολυκατοικίας όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα με την οικογένειά της. Ο θόρυβος προκάλεσε αναστάτωση, με τα μέλη της οικογένειας να κατεβαίνουν άμεσα στο σημείο για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί. Μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι η Αφροδίτη Νέστορα επιχείρησε να κατασβήσει τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στο όχημά της, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε δεύτερη έκρηξη, πιθανότατα από το φλεγόμενο αυτοκίνητο. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι η μητέρα της βρέθηκε στο επίκεντρο της φωτιάς, όπου υπέστη τα θανατηφόρα τραύματα.

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