Μητσοτάκης για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα: «Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη για να επισκεφθεί τους τραυματίες της εμπρηστικής επίθεσης στο σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και να ενημερωθεί για την κατάστασή τους

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με δήλωσή του με αφορμή τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα η οποία κατέληξε μετά την επίθεση με γκαζάκια από αγνώστους στο σποίτι της τόνισε ότι «κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων».

Αναλυτικά η δήλωση του πρωθυπουργού:

«Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων!

Η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο! Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων. Η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από την χρεοκοπία. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος.

Δεν θα γυρίσει πότε πίσω. Απέναντί τους, λοιπόν, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Και η ασφάλεια με τη Δικαιοσύνη, πυλώνες της Δημοκρατίας. Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος.

Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα. Και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά».

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Ανακοίνωση εξέδωσε το Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σχετικά με τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι τους, τα ξημερώματα, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Σήμερα, 1-7-2026 και ώρα 5:53π.μ. η κα Νέστορα Βάγια, ετών 72, προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο ΤΕΠ του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου μας. Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκαύματα [80% της σωματικής της επιφάνειας], πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 18:50μμ. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της και στους οικείους της».

«Οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες»

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπου επισκέφτηκε το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται η Αφροδίτη Νέστορα και οι γονείς της μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Ο κ. Μητσοτάκης σε δήλωσή του μετά την επίσκεψη, έκανε λόγο για «άνανδρη δολοφονική επίθεση» και ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου για την περίθαλψη των τραυματιών. «Η μητέρα της Αφροδίτης είναι σε κρίσιμη κατάσταση», ανέφερε και διαμήνυσε πως «η βία δεν έχει καμία θέση σε οργανωμένη κοινωνία».

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη για να επισκεφθεί τους τραυματίες της εμπρηστικής επίθεσης στο σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και να ενημερωθεί για την κατάστασή τους. Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 Eurokinissi

«Όσοι φορούν τον μανδύα αυτών που δίνουν κοινωνικούς αγώνες δεν είναι τίποτα παραπάνω από κοινοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Θα τους βρούμε, θα τους οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη και θα δικαστούν», διαμήνυσε.

Ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού:

Θεώρησα υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφτώ τα στελέχη μας τα οποία δέχθηκαν, σήμερα το πρωί, μία άνανδρη δολοφονική επίθεση.

Θέλω, καταρχάς, να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν, αλλά και για τη φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, τη μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς, η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη. Ευχόμαστε κι ελπίζουμε, όμως, ότι όλα θα πάνε καλά.

Θα ήθελα για ακόμα μία φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μία οργανωμένη κοινωνία κι αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν.

Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και στις διωκτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτή την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες, έτσι όπως πρέπει σε μία ευνομούμενη πολιτεία».

Οι εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη για να επισκεφθεί τους τραυματίες της εμπρηστικής επίθεσης στο σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και να ενημερωθεί για την κατάστασή τους. Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 Eurokinissi

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