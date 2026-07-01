Εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Τρία γνώριμα πρόσωπα στο «μικροσκόπιο» των Αρχών 

Snapshot Οι επιθέσεις στόχευσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, συγκεκριμένα τις κατοικίες του Ζήση Ιωακείμοβιτς, Σάββα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα.

Οι δράστες, τρία νεαρά άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο με προηγούμενη εμπλοκή σε επεισόδια στο ΑΠΘ, χρησιμοποίησαν γκαζάκια με εύφλεκτο υλικό και πιθανώς άλλους εμπρηστικούς μηχανισμούς.

Η πιο σοβαρή επίθεση προκάλεσε φωτιά σε οχήματα και τραυματισμό πέντε ατόμων, με μία γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένη.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα με ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας και άλλα ευρήματα για τον εντοπισμό των δραστών. Snapshot powered by AI

Πέντε τραυματίες, εκ των οποίων μία γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένη, καθώς και εκτεταμένες υλικές ζημιές, άφησαν πίσω τους οι τρεις ταυτόχρονες εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7) στη Θεσσαλονίκη, με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του OPEN, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο δράσης οργανωμένης ομάδας που πραγματοποιεί «τυφλά» τρομοκρατικά χτυπήματα, ενώ εκτιμάται ότι πρόκειται για τρία νεαρά άτομα, τα οποία φέρονται να ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο και έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για επεισόδια στο ΑΠΘ.

Οι δράστες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, χρησιμοποίησαν γκαζάκια τα οποία είχαν προσαρμοστεί με εύφλεκτο υλικό, ενώ εξετάζεται και η ύπαρξη επιπλέον εμπρηστικού μηχανισμού, όπως μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό.

Παράλληλα, υπάρχει υλικό από κάμερες ασφαλείας όπου φέρεται να διακρίνεται το πρόσωπο ενός εκ των δραστών, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία των ερευνών. Σύμφωνα με το OPEN διάθεση των Αρχών βρίσκονται εκτενή βιντεοληπτικά υλικά, τα οποία εξετάζονται καρέ-καρέ από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, προκειμένου να διαπιστωθούν η διαδρομή των δραστών, το σημείο εκκίνησης, αλλά και η πορεία διαφυγής τους.

Οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής εκτιμούν ότι πρόκειται για τρία συγκεκριμένα άτομα νεαρής ηλικίας, γνωστά στις Αρχές από προηγούμενη εμπλοκή τους σε επεισόδια στη Θεσσαλονίκη, τα οποία φέρονται να αποτελούν τον εκτελεστικό βραχίονα της επίθεσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πίσω από τη δράση τους εξετάζεται το ενδεχόμενο να βρίσκονται άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου που έχουν απασχολήσει τις Αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες κινήθηκαν με μηχανάκια και χτύπησαν σχεδόν ταυτόχρονα.

Η πιο σοβαρή επίθεση σημειώθηκε στις 04:35 στη Χαριλάου, όπου από την έκρηξη γκαζακιού εκδηλώθηκε φωτιά που επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα. Η 70χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα υπέστη σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου. Η ίδια η πολιτεύτρια υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα άκρα, ενώ ο πατέρας της και ακόμη δύο ένοικοι της πολυκατοικίας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων.