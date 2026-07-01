Η ανακοίνωση του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου για τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα

Snapshot Η ασθενής είχε εκτεταμένα εγκαύματα που κάλυπταν το 80% της σωματικής της επιφάνειας και παρουσίασε πολυοργανική ανεπάρκεια.

Παρά τις προσπάθειες νοσηλείας στη ΜΕΘ, η κα Νέστορα κατέληξε στις 18:50 της ίδιας ημέρας.

Το νοσοκομείο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους οικείους της. Snapshot powered by AI

Ανακοίνωση εξέδωσε το Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σχετικά με τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι τους, τα ξημερώματα, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Σήμερα, 1-7-2026 και ώρα 5:53π.μ. η κα Νέστορα Βάγια, ετών 72, προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο ΤΕΠ του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου μας. Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκαύματα [80% της σωματικής της επιφάνειας], πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 18:50μμ. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της και στους οικείους της».

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