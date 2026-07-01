Συλλυπητήρια από πολιτικό κόσμο για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα την επίθεση με γκαζάκια

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας εξέφρασε συλλυπητήρια της για τον χαμό της Βάγιας Νέστορα και την καταδίκη του για την την αποτρόπαια επίθεση με γκαζάκια από αγνώστους στο σποίτι της και σε στελέχη της ΝΔ, στη Θεσσαλονίκη.

Η 70χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα υπέκυψε στα τραύματά της. Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και εγκαύματα, έπειτα από εμπρηστική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στην πυλωτή της πολυκατοικία τους.

Η πολιτεύτρια της ΝΔ νοσηλεύεται επίσης στη Χειρουργική Κλινική και ο πατέρας και σύζυγος της θανούσας, με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα, στην Πνευμονολογική Κλινική.

Το νοσοκομείο στην ανακοίνωση του ανέφερει:

«Σήμερα, 1-7-2026 και ώρα 5:53π.μ. η κα Νέστορα Βάγια, ετών 72, προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο ΤΕΠ του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου μας. Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκαύματα [80% της σωματικής επιφάνειας], πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 18:50μμ. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της και στους οικείους της».

Δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και την απώλεια της Βάγιας Νέστορα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας καταδίκασε τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη και εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια για τον άδικο χαμό της Βάγιας Νέστορα.

Ειδικότερα στη δήλωσή του ο κ. Τασούλας ανέφερε:

«Οι εμπρηστικές επιθέσεις νωρίς σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές. Είναι πλέον και θανάσιμες, δολοφονικές. Η Βάγια Νέστορα είναι το αθώο και τραγικό θύμα της νέας αυτής τρομοκρατικής ενέργειας, που προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα. Η πολιτική ιδιότητα των στόχων αυτού του τριπλού εγκληματικού χτυπήματος δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές, να τραυματίζει, να απειλεί και να καταστρέφει. Ούτε ασφαλώς να αποσταθεροποιήσει την δημοκρατική πολιτική ομαλότητα. Οι διωκτικές αρχές και η δικαιοσύνη με αποτελεσματικότητα και αυστηρότητα είμαι βέβαιος πως θα πράξουν το καθήκον τους. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα, στην οικογένεια και στους οικείους της Βάγιας Νέστορα, που χάθηκε τόσο άδικα».

Κυρ. Μητσοτάκης: Η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία

"Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων! Η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο! Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων", αναφέρει σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

"Η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από την χρεοκοπία. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει πότε πίσω. Απέναντί τους, λοιπόν, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας, αλλά και αποφασιστικότητας. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Και η ασφάλεια με τη Δικαιοσύνη, πυλώνες της Δημοκρατίας.

Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα. Και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά", καταλήγει στη δήλωσή του ο πρωθυπουργός.

Ανδρουλάκης: Σε μια ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες

Την οδύνη και τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής σε δήλωση του ανέφερε ότι «οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν» και προσέθεσε πως σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες.

Συλλυπητήριο μήνυμα του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα

«Η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής από μια εγκληματική εμπρηστική επίθεση μας συγκλονίζει όλους», αναφέρει σε δήλωση του ο Αλέξης Τσίπρας και προσθέτει: «Δηλώνω τον αποτροπιασμό μου για την απώλεια της Βάγιας Νέστoρα από την τρομοκρατική επίθεση στην οικία της. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην κόρη της Αφροδίτη, στους αγαπημένους της ανθρώπους και στην παράταξη της ΝΔ. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας».

Συλλυπητήριο μήνυμα Σωκράτη Φάμελλου

Την θλίψη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της για την απώλεια της μητέρας της, εκφράζει με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Σωκράτης Φάμελλος.

Στο μήνυμά του αναφέρει ακόμη: «Η τραγική αυτή είδηση μας προκαλεί σοκ και οδύνη. Οι αρμόδιες Αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Η βία, το έγκλημα & η τρομοκρατία δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια Δημοκρατία, που έχει υποχρέωση να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή».

Συλλυπητήριο μήνυμα ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον θάνατο της Β.Νέστορα: Κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της για την τραγική απώλεια της μητέρας της εκφράζει με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ: «Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η απώλειά της βυθίζει όλους μας στη θλίψη. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια και στους αγαπημένους της.

Την ίδια στιγμή, επαναλαμβάνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία».

Συλλυπητήρια του ΚΚΕ για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα

Το ΚΚΕ, με ανακοίνωσή του, «εκφράζει τα συλλυπητήρια του για το θάνατο μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, στελέχους της ΝΔ, που έχασε τη ζωή της μετά από τη σημερινή αποτρόπαια εγκληματική επίθεση».

«Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες κι απολύτως καταδικαστέες, που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και που αξιοποιούνται για να δυναμώνει η καταστολή και ο αυταρχισμός, για να ανασύρονται θεωρίες περί «άκρων», που τελικά στοχοποιούν τους εργατικούς - λαϊκούς αγώνες» καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.

Η Νίκη καταδικάζει τις εμπρηστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της ΝΔ

«Το Πατριωτικό Λαϊκό Κίνημα Νίκη καταδικάζει απερίφραστα κάθε πράξη βίας που θέτει σε κίνδυνο ζωές και στοχοποιεί ανθρώπους, προσωπικότητες, την ίδια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια αλλά και την ιδιότητα του ενεργού πολίτη. Ούτως ή άλλως δεν είναι λίγες οι φορές που η ΝΙΚΗ έχει γίνει στόχος επιθέσεων. Ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες που υπήρξαν θύματα της επίθεσης, και εκφράζουμε την εμπιστοσύνη μας στο έργο των Αρχών» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Νίκη και τονίζει.

Η Νίκη εκφράζει επίσης την αντίθεσή της σε κάθε έννοια ρητορικής μίσους, και αγωνίζεται για την ελεύθερη και δημοκρατική έκφραση των πολιτών, τον δημόσιο διάλογο και την σύνθεση των απόψεων κοινωνίας και πολιτείας, υπέρ του κοινού καλού».

Νικήτας Κακλαμάνης: «Η απώλεια μιας αθώας ζωής από εγκληματικά χέρια αποτελεί πλήγμα για ολόκληρη την κοινωνία και τον πολιτισμό μας» - Εμπρηστική επίθεση κατά στελεχών ΝΔ

«Θύμα τυφλής και αποτρόπαιας τρομοκρατικής πράξης», χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, τη Βάγια Νέστορα, η οποία κατέληξε έπειτα από εγκληματική επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό κατά συγγενούς της και στελέχους της Νέας Δημοκρατίας.

«Με ανείπωτη θλίψη και βαθιά οδύνη πληροφορήθηκα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, η οποία έπεσε θύμα μιας τυφλής και αποτρόπαιης τρομοκρατικής πράξης βίας. Η απώλεια μιας αθώας ζωής από εγκληματικά χέρια τρομοκρατών, αποτελεί πλήγμα για ολόκληρη την κοινωνία και τον πολιτισμό μας» τόνισε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Σήμερα, σημείωσε ο πρόεδρος του ελληνικού Κοινοβουλίου «δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τον πόνο των οικείων της. Θέλω, ωστόσο, να διαβεβαιώσω ότι τέτοιες ειδεχθείς πράξεις, που επιχειρούν να σπείρουν τον τρόμο και να κλονίσουν το δημοκρατικό μας πολίτευμα και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές. Η Δημοκρατία μας, με αποφασιστικότητα και προσήλωση στο κράτος δικαίου, θα υπερασπιστεί την ανθρώπινη ζωή και την κοινωνική ειρήνη. Και θα κερδίσει» βεβαίωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος εξέφρασε τα ειλικρινή και θερμά του «συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της εκλιπούσης, σε αυτές τις ώρες της βαθιάς δοκιμασίας».-

Δένδιας: Ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα τραγική απόδειξη για το πού μπορούν να οδηγήσουν ο διχασμός και η τυφλή βία - Ανάγκη περιφρούρησης της κοινωνικής ομαλότητας από τους εχθρούς της

Ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, συγκλονίζει όλους μας. Αποτελεί μία ακόμη τραγική απόδειξη για το πού μπορούν να οδηγήσουν ο διχασμός και η τυφλή βία και αναδεικνύει την ανάγκη να περιφρουρήσουμε την κοινωνική ομαλότητα από τους πάσης φύσεως εχθρούς της.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο πιο βίκο δίκτυο Χ.

«Τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και σε όλα τα μέλη της οικογένειάς της για την αδόκητη απώλεια» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Τάκης Θεοδωρικάκος: Είναι θέμα τιμής να συλληφθούν οι δολοφόνοι

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνει συγκλονισμένος για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας ότι δεν περίμενε «ότι στην πατρίδα μας θα είχαμε ξανά θύμα τρομοκρατίας».«Είναι θέμα τιμής οι δολοφόνοι να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη ως κοινοί εγκληματίες. Η κοινωνία μας ενωμένη πρέπει να αντιμετωπίσει τη λαίλαπα του μίσους, της τοξικότητας και του διχασμού», αναφέρει ο υπουργός.Παράλληλα, εκφράζει τη συμπαράστασή του στην Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έχασε τη μητέρα της, ενώ απευθύνει συλλυπητήρια στους οικείους της και στα στελέχη της παράταξης στη Θεσσαλονίκη.

Ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Π. Μαρινάκη για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης έκανε την εξής ανάρτηση για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα:

«Συντετριμμένος πληροφορήθηκα ότι η Βάγια Νέστορα δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της.

Οφείλουμε, όμως, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους: η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης, δολοφονήθηκε. Και είναι ιερή υποχρέωση των Αρχών να κυνηγήσουν τους αυτουργούς αυτού του εγκλήματος, όπου κι αν βρίσκονται και να τους οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη.

Σε αυτές τις τραγικές στιγμές στεκόμαστε δίπλα στην Αφροδίτη, στον πατέρα και την οικογένειά της. Ειλικρινή συλλυπητήρια».

Διαβάστε επίσης