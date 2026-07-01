Τασούλας για θάνατο Βάγιας Νέστορα: «Τραγικό θύμα μιας τρομοκρατικής ενέργειας»

Snapshot Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα μετά από εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Τασούλας τόνισε την ανάγκη να μην επιτραπεί η πολιτική βία να αποσταθεροποιήσει τη δημοκρατική ομαλότητα. Snapshot powered by AI

Την θλίψη του για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι τους, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Τασούλα:

«Οι εμπρηστικές επιθέσεις νωρίς σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές. Είναι πλέον και θανάσιμες, δολοφονικές.

Η Βάγια Νέστορα είναι το αθώο και τραγικό θύμα της νέας αυτής τρομοκρατικής ενέργειας που προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα.

Η πολιτική ιδιότητα των στόχων αυτού του τριπλού εγκληματικού χτυπήματος δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές, να τραυματίζει, να απειλεί και να καταστρέφει. Ούτε ασφαλώς να αποσταθεροποιήσει την δημοκρατική πολιτική ομαλότητα.

Οι διωκτικές αρχές και η δικαιοσύνη με αποτελεσματικότητα και αυστηρότητα είμαι βέβαιος πως θα πράξουν το καθήκον τους. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα, στην οικογένεια και στους οικείους της Βάγιας Νέστορα που χάθηκε τόσο άδικα».

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