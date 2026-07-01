Επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα: Το ιατρικό ανακοινωθέν για την πορεία των τραυματιών

Snapshot Η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, κατέληξε μετά την επίθεση με γκαζάκια στην πυλωτή της οικοδομής τους.

Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού και εισπνευστικό έγκαυμα, σε σταθερή κατάσταση.

Ο Παναγιώτης Νέστορας παρουσιάζει ήπιο οίδημα φωνητικών χορδών λόγω εισπνοής καπνού και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση με πρόβλεψη σύντομου εξιτηρίου.

Δύο ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας έλαβαν πρώτες βοήθειες και αναμένεται να λάβουν άμεσα εξιτήριο από το Πνευμονολογικό Τμήμα.

Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο συνεχίζει τη στενή παρακολούθηση και φροντίδα των τραυματιών μετά την εμπρηστική επίθεση. Snapshot powered by AI

Για την κατάσταση των τραυματιών από την επίθεση με γκαζάκια, τα ξημερώματα, στην πυλωτή οικοδομής, όπου διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, ενημέρωσε με ιατρικό ανακοινωθέν το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Νωρίτερα, είχε ανακοινώσει τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ, η οποία είχε διακομιστεί σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο μετά την επίθεση.

Ακολουθεί το ιατρικό ανακοινωθέν του Ιπποκρατείου για τους τραυματίες:

«Σήμερα, 1-7-2026 και από ώρα 5:53π.μ. έως και 6:44π.μ., προσήλθαν με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ πολίτες μετά από αναφερόμενη εμπρηστική επίθεση στην πυλωτή της οικοδομής που διαμένουν.

Η κα Νέστoρα Αφροδίτη, αντιμετωπίσθηκε αρχικά στο ΤΕΠ όπου διαπιστώθηκαν εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού κυρίως στα άνω και κάτω άκρα, καθώς και εισπνευστικό έγκαυμα και βρόγχο φωνής. Η ασθενής νοσηλεύεται στην Ε΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ σε σταθερή κατάσταση.

Ο κ. Νέστoρας Παναγιώτης, αντιμετωπίσθηκε στο ΤΕΠ, με συμπτώματα έντονης δύσπνοιας, βήχα και οξύ άλγος στο λάρυγγα. Η κατάστασή του είναι μέτριας βαρύτητας με ήπιο οίδημα φωνητικών χορδών λόγω εισπνοής καπνού, χωρίς να επιβαρυνθεί καθόλου το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Πνευμονολογικό Τμήμα. Δεν εμπνέει καμία ανησυχία και σύντομα αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

Επιπλέον δύο πολίτες η κα Ε.Π. και ο κ. Γ.Π., ένοικοι της ίδιας πολυκατοικίας, αντιμετωπίσθηκαν επίσης στο ΤΕΠ, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από Πνευμονολόγους και αναμένεται να λάβουν άμεσα εξιτήριο από το Πνευμονολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου μας.

Οι ιατρικές και νοσηλευτικές ομάδες του Νοσοκομείου μας παραμένουν σε εγρήγορση και συνεχίζουν τη στενή παρακολούθηση των ανωτέρω ασθενών».

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