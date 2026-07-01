Πετράλωνα: Τι λένε στις «πιάτσες» των πολιτικών μηχανικών για την κατάρρευση της πολυκατοικίας

Χαμός από σχόλια επικρατεί στα social media σε ομάδες μηχανικών 

Μιχάλης Παπαδάκος

Πετράλωνα: Τι λένε στις «πιάτσες» των πολιτικών μηχανικών για την κατάρρευση της πολυκατοικίας
ΕΛΛΑΔΑ
7'
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  • Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα οφείλεται στην έλλειψη αντιστηρίξεων κατά τη διάρκεια εκσκαφής στο γειτονικό οικόπεδο, που προκάλεσε απώλεια στήριξης του εδάφους.
  • Η εκσκαφή σε μεγάλο βάθος κάτω από τα θεμέλια όμορου κτιρίου χωρίς κατάλληλες αντιστηρίξεις αυξάνει τον κίνδυνο ολίσθησης του πρανούς και κατάρρευσης.
  • Ο επίκουρος καθηγητής Δημήτρης Αντωνίου επισήμανε την ανεπαρκή εκπαίδευση των φοιτητών μηχανικών σε θέματα αντιστηρίξεων, τονίζοντας τη σοβαρότητα της γνώσης αυτής στην αποφυγή ατυχημάτων.
  • Υπάρχει κριτική προς την ελαφρότητα με την οποία ασκείται το επάγγελμα του μηχανικού στην Ελλάδα, με πολλούς να αναλαμβάνουν έργα χωρίς επαρκή γνώση και εμπειρία.
  • Ο κ. Αντωνίου προτρέπει τους νέους μηχανικούς να μην αναλαμβάνουν εργασίες που δεν γνωρίζουν καλά και να παρακολουθούν προσεκτικά τα μαθήματα για να αποφύγουν σοβαρά λάθη.
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Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα μονοπωλεί τις συζητήσεις στα τεχνικά γραφεία, τις πιάτσες των μηχανικών και στις οικοδομές και το εύλογο ερώτημα που ταλανίζει άπαντες, είναι τι πήγε λάθος και το πολυώροφο κτήριο έγινε σκόνη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Κάνοντας μια «βόλτα» στο διαδίκτυο, διαπιστώνει κανείς ότι όλοι συζητούν το ίδιο πράγμα και υποστηρίζουν ότι η πολυκατοικία έπεσε, γιατί αυτοί που έσκαβαν στο όμορο οικόπεδο, δεν φρόντισαν να βάλουν αντιστηρίξεις.

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«Ρίσκαρε να σκάψει σε μεγάλο βάθος και το 'χασε»

Ένας χρήστης του facebook σχολίασε σχετικά πως «το κτήριο πήρε κλίση προς το διπλανό σκάμα και κατέρρευσε μέσα στο σκάμα. Συνεπώς χωρίς καμία αμφιβολία έχασε την στήριξή του από την μεριά που πήρε κλίση. Δηλαδή, υποχώρησε το έδαφος από την μεριά που πήρε κλίση. Αυτό σημαίνει ότι το έδαφος σε κείνη την μεριά έχασε το έρεισμα του λόγω της εκσκαφής. Ρίσκαρε να σκάψει σε μεγάλο βάθος κάτω από τα θεμέλια του όμορου χωρίς αντιστηρίξεις και το χάσε. Μπορεί να είχε σκάψει με τον ίδιο τρόπο και σε άλλες οικοδομές και να μην είχε θέμα. Μια φορά θα γίνει η στραβή. Όλοι ξέρουμε ότι σκάβοντας βαθύτερα από το επίπεδο θεμελίωσης του όμορου κτιρίου, πάντα υπάρχει κίνδυνος να ολισθήσει το πρανές. Από κει και πέρα μιλάς με γεωτεχνικό και αποφασίζεις...».

  • Άλλα ενδεικτικά σχόλια αναφέρουν: «Λογικά είχαμε απώλεια έδρασης μεμονωμένου ή μεμονωμένων πεδίλων (από ολίσθηση πρανούς) ευρισκόμενα στο όριο με την εκσκαφή, όπου κατά την αναδιανομή των ροπών δεν βρέθηκε το κατάλληλο ΜRd στον φορέα για να απορροφήσει το νέο δημιουργούμενο Msd και να τον ισορροπήσει (σε ανώτερη λειτουργία τάσεων στις διατομές αυτήν την φορά). Όποιος έχει το βιβλίο του Rubener/Stiegler "Θεμελιώσεις, 1ος τόμος", ας ανατρέξει στο πρώτο κεφάλαιο να δεί το μέγεθος της ποσοστιαίας μεταβολής των ροπών σχεδιασμού ενός τυπικού πλαισίου ανωδομής με υποχώρηση Δs=0,01m του εδάφους έδρασης, σε ένα εκ των υποστυλωμάτων».
  • «Εάν η κατεδάφιση έγινε πριν ένα χρόνο και υπήρχε ανοικτή εκσκαφή έστω και μικρού βάθους για μεγάλο χρονικό διάστημα , οι βροχές και η απορροή τους στο ανοικτό οικόπεδο ίσως έπαιξαν τον ρόλο τους στην μείωση της αντοχής του εδάφους θεμελίωσης , σχηματίζοντας κοιλότητες. Γιατι κάπου διάβασα πως ετοίμαζαν έγχυση μπετόν ταχείας πήξεως ,είτε για ντουλάπια είτε για συμπλήρωση κοιλοτήτων εδάφους.
    Σε κάθε περίπτωση η ανατροπή της οικοδομής και ο θρυμματισμός της , "δείχνει" ότι το μπετόν της ήταν ανεπαρκούς αντοχής».
  • «Και κοτέτσι να υπάρχει δίπλα, οφείλει η νέα κατασκευή να το προστατέψει και να μην προκαλέσει την παραμικρή ζημιά. Νόμος. Μάθαμε τώρα... αυτό το κτίριο του 1976, μετρήστε πόσους σεισμούς άντεξε και ελάτε να μου πείτε μετά για ευθύνες».
  • Λοιπόν το κτηριο που άντεξε το σεισμό του 1999 κατέρρευσε γιατί οι τσοπαναρεοι δίπλα έσκαβαν χωρίς να ασχοληθούν με το δίπλα κτήριο.Απλά τα πράγματα.Στείλτε τους το λογαριασμό να φτιάξουν καινούριο σπίτι οι άνθρωποι και τελείωσε το θέμα.Όλα τα άλλα είναι λόγια του καφέ.Αν δεν ήταν σίγουροι για την πρόοδο των εργασιών ας σταματούσαν η ας εφαρμόζαν τις κατάλληλες τεχνικές.
  • Οταν συνεχίζουν να αγνοούν πλειοψηφικά οι κατασκευαστές τις γεωτεχνικές μελέτες λόγω κόστους μόνο παρατράγουδα θα έχουμε. Σκηνικά με σπίτια ολόκληρα να καθιζάνουν, να γέρνουν κτλ έχουμε και δε αναφέρονται στις ειδήσεις (ίσως γιατί δεν φτάνουν στο σημείο να πέφτουν). Τώρα ότι συνδράμει μέσα σε όλα και η υπάρχουσα κατάσταση του κτιρίου είναι δεδομένο
  • Σε κτήριο με άδειες του 73 και 76 όπως απεφάνθηκαν συναδελφοι δεν απαιτείται ΜΣΕ για δηλώσεις αυθαιρέτων. Εάν σας τρομάξω και είστε καρδιακος και πεθάνετε φταίω εγώ μα έχω τα ελαφρυντικά της άγνοιας. Οι τεχνικοί των εργασιών δεν οφείλαν να γνωρίζουν πως ένα τόσο παλιό κτίριο έχει και πρόβλημα ευστάθειας? Νομίζω πως θα αποκαλυφθούν πολλά. Ευτυχώς για όλους που δεν είχαμε θύματα. Θα είμαστε πάντα τυχεροί?
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«Ο μηχανικάρας έλειπε στο μάθημα αντιστηρίξεις για την προστασία του γείτονα»

Χαρακτηριστικό είναι επίσης το σχόλιο του επίκουρου καθηγητή Οικοδομικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ, Δημήτρη Αντωνίου, ο οποίος στηλιτεύει το γεγονός ότι οι φοιτητές δεν δίνουν και μεγάλη σημασία στο μάθημα για τις αντιστηρίξεις. «Μην γίνετε σαν το μηχανικάρα που του έπεσε ο γείτονας...Μην μπλεχτείτε ποτέ σε κάτι που δεν γνωρίζετε καλά».

Όλο το σχόλιο του κ. Αντωνίου, είναι το εξής: «Μηχανικαραδες που ελπίζουν στην κωλοφαρδία τους. Σκάβουμε βρε "συνάδελφοι" για θεμελίωση ποτέ κάτω από τη θεμελίωση του γείτονα χωρίς αντιστηρίξεις; Και καλές μάλιστα; Που θα στηριχτεί το ρημάδι το κτήριο; Τι π@π@ριές άκουσα σήμερα, πως είχε λέει ρωγμές, πως το χώμα ήταν σαθρό, πως δεν ήταν χτισμένο με το νέο αντισεισμικό...κλπ.,κλπ...τα κτήρια δεν πέφτουν χωρίς να τα πειράξεις (εκτός από εκείνο του ανεκδιήγητου Ρωμαίου στην Κηφισίας, θυμάται κανείς;- που έλεγε πως το "μπετόν έχει φιλότιμο" Αμ, δε, το μπετόν είναι βαρύ και θέλει αντίσταση στη θεμελίωση μεγάλη, κι αν τη χάσει, τότε εύχεσαι να μην ήταν μπετόν...) Αλλά βέβαια, στην Ελλάδα το ...επάγγελμα του μηχανικού (ποιού μηχανικού άραγε;), το εξασκούν κυριολεκτικά όλοι και μάλιστα ελαφρά τη καρδία που λέμε...τι είπε σήμερα ο άλλος: "μη φοβάσαι κυρία μου και ο πύργος της Πίζας γέρνει αλλά δεν πέφτει"...και πάρτο κάτω, διότι ο κύριος ο θεωρητικός-ιστορικός, ο καταρτισμένος, ο μηχανικάρας έλειπε στο μάθημα αντιστηρίξεις για την προστασία του γείτονα... Αυτά που λέμε στο ...μη υποχρεωτικό μάθημα στο ΕΜΠ, αυτά για πολύ πιο ανώδυνα πράγματα, όπως το να φτιάξεις μια σκάλα, να υπολογίσεις πόσα ύψη, πόσο πλάτος, μήκος, κλπ. Το 10% των μαθητών μου μπορούν να το κάνουν με σχετική επάρκεια. Για τους άλλους λέω: Παιδιά, ...δεν έρχεστε στο μάθημα, οι διαλέξεις δεν είναι ...υποχρεωτικές, οι παρουσίες δεν είναι υποχρεωτικές, όταν πάτε σε ένα γραφείο και σας πουν "μα καλά, ποιος σας έμαθε να κάνετε σκάλες;" θέλω να μην αναφέρετε το όνομα μου, διότι αν είχατε έρθει στο μάθημα και στις διαλέξεις είμαι σίγουρος πως θα μπορούσατε να ανταποκριθείτε, όμως τώρα δυστυχώς είστε ανεπαρκείς και όσο δεν έρχεστε (και δυστυχώς και με την παρότρυνση ορισμένων), τόσο θα μένετε στο σκοτάδι..

Είναι η τελευταία φορά που κάποιος προσπαθεί να σας μάθει σοβαρά πράγματα δωρεάν...ΜΗΝ γίνετε σαν το μηχανικάρα που του έπεσε ο γείτονας...ΜΗΝ μπλεχτείτε ποτέ σε κάτι που ΔΕΝ γνωρίζετε ΚΑΛΑ. (Γνωρίζω φοιτήτρια μου που από ανάγκη πήγε να δουλέψει σε κατάπτυστο γραφείο που την έβαλε να πάει να κάνει επίβλεψη οπλισμού σε οικοδομή, όντας τριτοετής αρχιτεκτονικής (!) και ήρθε με κάτι ξυλότυπους να με ρωτήσει τι σημαίνουν τα γράμματα και οι αριθμοί στο σχέδιο και να της πω να καταλάβει τι διαβάζει και πώς αυτό θα το .... επιβλέψει...-εννοείται πως με μίσησε όταν της είπα να παραιτηθεί άμεσα και να ζητήσει άλλου εργασία σχετική με αυτό που σπουδάζει...)».

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