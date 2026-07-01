Πετράλωνα: Εκκενώθηκε και η διπλανή πολυκατοικία από το κτήριο που κατέρρευσε-Έλεγχοι από Πολεοδομία

Snapshot Εκκενώθηκε η διπλανή πολυκατοικία στο 24 της οδού Αλκμήνης μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στο 22 λόγω ζημιών και για έλεγχο στατικότητας.

Οι 10 ένοικοι της κατεστραμμένης πολυκατοικίας έχουν λάβει έκτακτο βοήθημα 3.000€ ανά οικογένεια και αναζητείται στέγη για αυτούς σε έξι διαμερίσματα.

Ο έλεγχος της οικοδομικής άδειας και των εργασιών στο όμορο οικόπεδο βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Πέντε υπεύθυνοι συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι έως την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης που διερευνά τυχόν παραβιάσεις της οικοδομικής νομοθεσίας και ευθύνες.

Η Πολεοδομία δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου των εργασιών επί του πεδίου, καθώς την ευθύνη φέρει ο μηχανικός που υπογράφει το έργο. Snapshot powered by AI

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Έκδηλη είναι η ανησυχία στους κατοίκους της οδού Αλκμήνης στα Πετράλωνα, καθώς μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στο νούμερο 22, εκκενώθηκε κατόπιν εντολής των αρμόδιων Αρχών και η πολυκατοικία που βρίσκεται στο νούμερο 24 της ίδιας οδού.

Το κτήριο στο οποίο εφαπτόταν η πολυκατοικία η οποία κατέρρευσε, υπέστη ζημιές και και κρίθηκε απαραίτητο να εκκενωθεί, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος στατικότητας.

Ως εκ τούτου, οι ένοικοι των διαμερισμάτων, του τετραώροφου κτηρίου με τα ισάριθμα διαμερίσματα, αναγκάστηκαν να αναζητήσουν στέγη αλλού για να περάσουν τη νύχτα τους, ενώ δεν γνωρίζουν ακόμη πότε και αν θα τους επιτραπεί να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας στο 24 της οδού Αλκμήνης χρησιμοποιούνται για χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης, ενώ υπάρχουν και μόνιμες κατοικίες.

Ήταν ο εγγονός μου στον 3ο όροφο κι εργαζόταν την ώρα που έπεσε

Ο ιδιοκτήτης της διπλανής πολυκατοικίας, στο 24 της οδού Αλκμήνης, ο κ. Αντώνης Λουκάς, μίλησε στο Newsbomb.gr για τη στιγμή της κατάρρευσης και για τις ζημιές που υπέστη η αποθήκη στον ισόγειο χώρο της ιδιοκτησίας του.

Όπως είπε ο κ. Λουκάς, «είμαστε μεσοτοιχία με την πολυκατοικία που έπεσε. Ο εγγονός μου εργαζόταν στον 3ο όροφο κι αισθάνθηκε τον θόρυβο και το κούνημα και είδε ξαφνικά σκόνη καπνού. Με πήρε τηλέφωνο και ήρθα και είδα το κτήριο που έπεσε.

Ήταν του 1975 η πολυκατοικία που έπεσε» είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Οι εργασίες στο διπλανό οικόπεδο από την πολυκατοικία που έπεσε, είχαν ξεκινήσει κάνα μήνα και σκάβανε στα θεμέλια. Μάλλον δεν έκαναν καλή υποστύλωση κι έπεσε η πολυκατοικία. Δυστυχώς κάποια αστοχία έγινε. Εμείς, δεν είχαμε καμιά ρωγμή ή κάτι άλλο» κατέληξε.

Στο δρόμο οι 10 ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρρευσε

Την ίδια στιγμή, σε ό,τι αφορά στους ενοίκους της πολυκατοικίας που κατέρρευσε, ο δήμος Αθηναίων, ενέκρινε χθες σε έκτακτη συνεδρίασή του να χορηγηθεί έκτακτο βοήθημα 3.000€ ανά οικογένεια για την κάλυψη των πρώτων εξόδων.

Παράλληλα, όπως είπε στο Newsbomb.gr ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλαύτης, ο δήμος βρίσκεται σε συνεννόηση με φορέα, έτσι ώστε να βρεθούν έξι διαμερίσματα και να στεγαστούν αυτοί οι άνθρωποι που έχασαν τα πάντα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

«Είμαστε σε επικοινωνία με έναν φορέα για να βρεθούν 6 διαμερίσματα και να στεγαστούν αυτοί οι άνθρωποι. Συνολικά στην πολυκατοικία που κατέρρευσε υπήρχαν επτά διαμερίσματα. Στα τέσσερα εξ αυτών έμενε από ένα άτομο, και στα άλλα τρία διαμερίσματα ζούσαν από δύο άτομα. Συνολικά είναι 10 άτομα, για τα οποία πρέπει να βρεθεί στέγη» είπε ο κ. Χαρλαύτης στο Newsbomb.gr.

Σε ό,τι αφορά στην άδεια που εκδόθηκε για την ανέγερση της οικοδομής στο όμορο οικόπεδο από την πολυκατοικία που έπεσε, τόνισε ότι ο έλεγχος των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στις εργασίες επί του πεδίου, βάσει του νόμου 3040 δεν άπτεται της αρμοδιότητας της Πολεοδομίας να κάνει έλεγχο στις εργασίες. «Ο κάθε μηχανικός, μηχανολόγος που αναλαμβάνει το έργο, φέρει την ευθύνη της υπογραφής του. Θα δούμε αν έχει τηρηθεί σωστά η έγκριση της οικοδομικής άδειας» κατέληξε.

Ελεύθεροι οι πέντε συλληφθέντες

Μετά το συμβάν, οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή και στην μετέπειτα σύλληψη πέντε υπευθύνων, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα το πρωί της Τετάρτης (1/7). Ο δικαστικός λειτουργός, έδωσε εντολή να αφεθούν ελεύθεροι, μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης.

Η προκαταρκτική εξέταση διεξάγεται προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να διαπιστωθεί εάν παραβιάστηκε η οικοδομική νομοθεσία.

Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα εξεταστούν, μεταξύ άλλων, η νομιμότητα των εργασιών που εκτελούνταν στο κτίριο, η τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, καθώς και τυχόν ποινικές ευθύνες των εμπλεκομένων.

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