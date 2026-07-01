Πετράλωνα: Φωτογραφία-ντοκουμέντο - Η πολυκατοικία είχε ξεκινήσει να παίρνει κλίση την προηγούμενη

Snapshot Η πολυκατοικία στο νούμερο 22 της οδού Αλκμήνης στα Πετράλωνα είχε αρχίσει να παίρνει κλίση πριν από την κατάρρευσή της.

Ο διαχωρισμός της πολυκατοικίας από το διπλανό κτήριο στον αριθμό 24 ήταν εμφανής από τις προηγούμενες ημέρες.

Οι εργασίες σκαψίματος στο διπλανό οικόπεδο, όπου θα ανεγείρονταν νέα πολυκατοικία, σχετίζονται με την πρόκληση κλίσης.

Στο διπλανό οικόπεδο είχε σχεδιαστεί η ανέγερση πενταώροφου συγκροτήματος κατοικιών με υπόγειο, σοφίτα και πυλωτή.

Το νέο συγκρότημα θα ήταν μεσοτοιχία με το κτήριο που κατέρρευσε. Snapshot powered by AI

Φωτογραφία ντοκουμέντο αποτυπώνει ξεκάθαρα ότι ο διαχωρισμός της πολυκατοικίας στο νούμερο 22 της οδού Αλκμήνης στα Πετράλωνα, από το διπλανό κτήριο στον αριθμό 24, είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη ημέρα, που άρχισαν οι εργασίες σκαψίματος στο οικόπεδο, στο οποίο θα ανεγειρόταν νέα πολυκατοικία.

Ευτυχώς, έγινε ορατή από τους ένοικους, οι οποίοι κάλεσαν μηχανικό, και τους είπε να εγκαταλείψουν άμεσα το κτήριο, όπως κι έγινε. Γι αυτό και δεν υπήρχε άνθρωπος μέσα την ώρα της κατάρρευσης. Μάλιστα, μέχρι να φτάσει στο σημείο, η μηχανικός διαπίστωσε ότι το κενό ανάμεσα στα κτήρια είχε μεγαλώσει, φτάνοντας περίπου τα 15 εκατοστά, γεγονός που προμήνυε το κακό που θα συνέβαινε.

Έτσι θα γινόταν η νέα πολυκατοικία

Εξάλλου, στο διπλανό οικόπεδο είχε εκπονηθεί σχέδιο για ανέγερση ενός νέου, πολυτελούς πενταώροφου συγκροτήματος κατοικιών με υπόγειο, σοφίτα και πυλωτή, το οποίο θα ήταν μεσοτοιχία με το κτήριο που κατέρρευσε.

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