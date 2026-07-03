Νεκρός 48χρονος σε τροχαίο στην Πιερία – Το φορτηγό που οδηγούσε προσέκρουσε σε κολώνες και ανετράπη

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (3/7) στην επαρχιακή οδό Κατερίνης – Σφενδάμης, στο ύψος της Σφενδάμης, του δήμου Πύδνας – Κολινδρού στην Πιερία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr περίπου στις 1:20 τα ξημερώματα, φορτηγό που οδηγούσε 48χρονος άνδρας εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε σε δύο κολώνες και ανετράπη.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης οπού διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Μάλιστα, στήθηκε και επιχείρηση απεγκλωβισμού με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση συμμετείχαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Α.Τ. Πύδνας – Κολινδρού.