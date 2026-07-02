Τραγωδία στη Ρόδο: Μηχανή προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο - Νεκρός 30χρονος

Snapshot Ένας 30χρονος δικυκλιστής σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Ρόδο όταν η μηχανή του προσέκρουσε σε δέντρο.

Το δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα στην οδό Βύρωνος μέσα στην πόλη της Ρόδου.

Ο 30χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Η Τροχαία Ρόδου διερευνά τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 30χρονο δικυκλιστή σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Ρόδο, στην οδό Βύρωνος μέσα στην πόλη.

Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το δίκυκλο που οδηγούσε ο άνδρας εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία Ρόδου.

Ο 30χρονος μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο παρά τις προσπάθειές του υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου, το οποίο συλλέγει όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία πρόσκρουση.

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