Βόλος: 27χρονος χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά στο 4χρονο παιδί του

Snapshot 27χρονος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή βία και παράνομη είσοδο στη χώρα μετά από επίθεση στη 24χρονη σύζυγό του μπροστά στο 4χρονο παιδί τους.

Το επεισόδιο συνέβη στις 29 Ιουνίου στο σπίτι τους στο Πήλιο, όπου ο δράστης ήταν μεθυσμένος και επιτέθηκε στη σύζυγό του επειδή μιλούσε με την οικογένειά της.

Η 24χρονη κατέφυγε σε φίλη και νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκαν τραυματισμοί από την επίθεση, ενώ ανέφερε ότι είχε δεχθεί βία και στο παρελθόν.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγός του αυτοτραυματίστηκε και ότι υπήρχαν οικογενειακές εντάσεις λόγω της στάσης της οικογένειάς της.

Το δικαστήριο καταδίκασε τον 27χρονο σε φυλάκιση 2,5 ετών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ, με ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης υπό τον όρο να αποχωρήσει οικειοθελώς από τη χώρα. Snapshot powered by AI

Ένοχος κρίθηκε 27χρονος από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου για ενδοοικογενειακή βλάβη και παράνομη εισαγωγή στη χώρα, μετά από επεισόδιο βίας που σημειώθηκε σε βάρος της 24χρονης συζύγου του, μπροστά στο 4χρονο παιδί τους.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, το επεισόδιο σημειώθηκε στις 29 Ιουνίου στο σπίτι που διέμεναν στην περιοχή του Πηλίου. Η 24χρονη κατάθεση μέσω διερμηνέα, ότι ο σύζυγός της γύρισε μεθυσμένος από την δουλειά και άρχισε να φωνάζει επειδή μιλούσε στο τηλέφωνο με την οικογένειά της στην Αλβανία. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, όταν βγήκε έξω από το σπίτι για να αποφύγει τον καβγά, εκείνος την ακολούθησε, την έσπρωξε με αποτέλεσμα να πέσει και στη συνέχεια την άρπαξε από τα χέρια, ενώ το ανήλικο παιδί τους φέρεται να τον παρακαλούσε να σταματήσει.

Η 24χρονη κατέφυγε στη συνέχεια στο σπίτι φίλης της και ακολούθως στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκαν εκδορές στα χέρια, μελανιές στο στήθος και τραυματισμός στο τριχωτό της κεφαλής. Υποστήριξε επιπλέον ότι είχε δεχθεί και στο παρελθόν βία, σημειώνοντας πως όταν ο σύζυγός της γίνεται επιθετικός όταν πίνει.

Από την πλευρά του, ο 27χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν τη χτύπησε και ότι επιχείρησε μόνο να της πάρει το κινητό τηλέφωνο από τα χέρια λόγω ζήλιας. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι η σύζυγός του αυτοτραυματίστηκε προκειμένου να τον καταγγείλει, ενώ ανέφερε πως υπήρχαν εντάσεις εξαιτίας της στάσης της οικογένειάς της απέναντί του.

Το δικαστήριο δεν υιοθέτησε τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης και έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο και για τις δύο πράξεις που του αποδίδονταν, καταδικάζοντάς τον σε συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ με την έφεση να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα υπό την όρο να αποχωρήσει οικειοθελώς από την χώρα.

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