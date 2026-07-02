Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πύργο - Αναφορές για έναν τραυματία

Snapshot Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην οδό Φωκίωνος στον Πύργο λίγο μετά τις 8 το πρωί της Πέμπτης.

Η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα στο κλιματιστικό.

Υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον έναν τραυματία από το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 8 το πρωί της Πέμπτης σε σε διαμέρισμα επί της οδού Φωκίωνος, στον Πύργο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews.com, η φωτιά ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα στο κλιματιστικό, ενώ υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον ένα τραυματισμένο άτομο.

patrisnews

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