Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πύργο - Αναφορές για έναν τραυματία
Από βραχυκύκλωμα στο κλιματιστικό φαίνεται πως άρχισε η φωτιά
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην οδό Φωκίωνος στον Πύργο λίγο μετά τις 8 το πρωί της Πέμπτης.
- Η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα στο κλιματιστικό.
- Υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον έναν τραυματία από το περιστατικό.
Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 8 το πρωί της Πέμπτης σε σε διαμέρισμα επί της οδού Φωκίωνος, στον Πύργο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews.com, η φωτιά ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα στο κλιματιστικό, ενώ υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον ένα τραυματισμένο άτομο.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:39 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πύργο - Αναφορές για έναν τραυματία
07:58 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Αυτό το αγωνιστικό Lada πωλείται σήμερα όσο μια Porsche
05:42 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ