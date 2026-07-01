Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική

Snapshot Συνελήφθησαν τρία άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική στις 1 Ιουλίου.

Στη Βαλανιδούσα Πρέβεζας, δύο άτομα προκάλεσαν πυρκαγιά καίγοντας παλέτες και ζωικά υπολείμματα, καταστρέφοντας 25 στρέμματα.

Στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής, ένας άνδρας προκάλεσε φωτιά κατά τη χρήση ηλεκτρικού τροχού κοπής μετάλλου σε ελαιώνα και δασική έκταση.

Από την αρχή του 2026 έως 1 Ιουλίου έχουν επιβληθεί 503 πρόστιμα συνολικού ύψους 594.632,62 ευρώ και έχουν γίνει 145 συλλήψεις για πυρκαγιές.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζει τους ελέγχους και την άμεση απόδοση ευθυνών για παραβάσεις. Snapshot powered by AI

Σε τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και εκδηλώθηκαν σήμερα (1/7) σε περιοχές της Πρέβεζας και της Χαλκιδικής προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), σε συνεργασία με τις κατά τόπους ανακριτικές αρχές.

Στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθησαν ένας 58χρονος και μία 24χρονη, οι οποίοι προχώρησαν σε καύση παλετών και ζωικών υπολειμμάτων μέσα σε αγροτεμάχιο στη Βαλανιδούσα του Δήμου Πρέβεζας. Η φωτιά που ξέσπασε επεκτάθηκε γρήγορα, καίγοντας περίπου 25 στρέμματα με ξηρά χόρτα και πουρνάρια. Οι δύο εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ τους επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557,81 ευρώ.

Σε δεύτερο περιστατικό, ημεδαπός συνελήφθη επίσης στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς κατά τη διάρκεια εργασιών με ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλου προκάλεσε πυρκαγιά σε ελαιώνα και σε δασική έκταση με θαμνώδη βλάστηση στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής.

Από την αρχή του έτους έως και την 1η Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, έχουν επιβληθεί συνολικά 503 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 594.632,62 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 145 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, το 92,41% αφορά πυρκαγιές από αμέλεια και το 7,59% περιπτώσεις εμπρησμού από πρόθεση.