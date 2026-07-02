Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός άνδρας και ένας τραυματίας μετά από ατύχημα στα Λουτρά Τρυφού

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 1 Ιουλίου στην Αιτωλοακαρνανία στην περιοχή του Αγίου Βαρβάρου, στα Λουτρά Τρύφου Ξηρομέρου, όταν αθλητική δραστηριότητα μετατράπηκε σε θρίλερ, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να χάσει τη ζωή του και ένας ακόμη να τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια κατάβασης ράφτινγκ.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας και διάσωσης υπήρξε άμεση και εκτεταμένη, καθώς το σημείο του συμβάντος χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη δυσκολία προσέγγισης. Ο επιζών κατάφερε να επικοινωνήσει με τις αρχές μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112», ενεργοποιώντας άμεσα τα αντανακλαστικά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας.

Για την ανάσυρση του άτυχου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, στήθηκε μια σύνθετη επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν συνολικά 18 πυροσβέστες. Στο σημείο έσπευσαν εξειδικευμένα κλιμάκια από την 6η ΕΜΑΚ, συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας Ορμητικών Νερών και της Ορειβατικής Ομάδας, μια ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και χειριστές της Ομάδας Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (drone) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σε εξέλιξη επιχείρηση για την ανάσυρση άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, από το φαράγγι Τρύφου στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με την ομάδα ορμητικών νερών και την ορειβατική ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ καθώς και η ομάδα Σ.μη.Ε.Α.… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 1, 2026

Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στο θανατηφόρο ατύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, με τις αρμόδιες αρχές να διενεργούν προανάκριση για το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του e-maistros.gr οι δύο άνδρες που ενεπλάκησαν στο τραγικό περιστατικό κατάγονται από την Άρτα και είναι ηλικίας 39 και 42 ετών.