Ρέθυμνο: Διακομιδή 6χρονου στην Αθήνα μετά  από σοβαρό τροχαίο– Μάχη για να σωθεί το πόδι του

Snapshot Ένα 6χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στα Σχοινάρια Ρεθύμνου και μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην Αθήνα για εξειδικευμένη νοσηλεία.

Ο ανήλικος υπέστη σοβαρό τραυματισμό με ανοικτό κάταγμα στο πόδι και υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Η ζωή του παιδιού δεν διατρέχει κίνδυνο, αλλά οι γιατροί δίνουν μάχη για να σώσουν το τραυματισμένο κάτω άκρο.

Το τροχαίο συνέβη όταν το παιδί επέβαινε σε δίκυκλο με τον πατέρα του και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο κάτω από συνθήκες που ερευνώνται.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Στην Αθήνα μεταφέρθηκε το βράδυ της Τετάρτης (1/7) ο 6χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα Σχοινάρια Ρεθύμνου, προκειμένου να συνεχιστεί η νοσηλεία του από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα.

Αρχικά ο 6χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, καθώς έφερε σοβαρό τραυματισμό στο πόδι και ανοικτό κάταγμα, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σώσουν το άκρο του.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η κατάσταση της υγείας του παιδιού κρίθηκε διαχειρίσιμη ως προς τη ζωή του, ωστόσο ο τραυματισμός στο κάτω άκρο ήταν ιδιαίτερα σοβαρός, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση να οργανωθεί αεροδιακομιδή στην Αθήνα για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Το τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (1/7) στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, το 6χρονο αγόρι επέβαινε σε δίκυκλο μαζί με τον πατέρα του, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, σημειώθηκε σύγκρουση με αυτοκίνητο.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η αγωνία παραμένει στραμμένη στην πορεία της υγείας του παιδιού και στην προσπάθεια των γιατρών να διασώσουν το τραυματισμένο του πόδι.

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