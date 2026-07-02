Διακοπές νερού την Πέμπτη (2/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 2 Ιουλίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Ζεφύρου και Πρωτέως
- ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Κλειτομήδους και Σπάρτακου
- ΜΕΛΙΣΣΙΑ
Ηρώων Πολυτεχνείου και Αραχώβης (επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή )
- ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (Ν. ΣΜΥΡΝΗ Α)
Σπεράτζα και Αιγαίου
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