Διακοπές νερού την Πέμπτη (2/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 2 Ιουλίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές νερού την Πέμπτη (2/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
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ΕΛΛΑΔΑ
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
    Ζεφύρου και Πρωτέως
  • ΚΑΛΛΙΘΕΑ
    Κλειτομήδους και Σπάρτακου
  • ΜΕΛΙΣΣΙΑ
    Ηρώων Πολυτεχνείου και Αραχώβης (επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή )
  • ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (Ν. ΣΜΥΡΝΗ Α)
    Σπεράτζα και Αιγαίου
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