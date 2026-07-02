Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού εντοπίζονται προβλήματα

Σε ποιους δρόμους καταγράφονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού εντοπίζονται προβλήματα
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  • Η κυκλοφορία στον Κηφισό είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με σημαντικές καθυστερήσεις στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Αιγάλεω και στην άνοδο από Αιγάλεω έως Νέα Ιωνία.
  • Προβλήματα κίνησης παρατηρούνται στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούσι προς Ψυχικό και στη λεωφόρο Μεσογείων κοντά στην Αττική Οδό.
  • Υπάρχουν καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά και σε τμήματα της λεωφόρου Συγγρού με χαμηλές ταχύτητες.
  • Επιβαρυμένη είναι η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά γύρω από Ομόνοια, Σύνταγμα, Βασιλίσσης Σοφίας και στις κεντρικές αρτηρίες προς Παγκράτι και Αμπελόκηπους.
  • Αυξημένη κίνηση καταγράφεται επίσης στους βασικούς οδικούς άξονες του Πειραιά και στις συνδέσεις με την παραλιακή οδό.
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Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής σήμερα, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό, όπου μεγάλα τμήματα του οδικού άξονα εμφανίζονται στο «κόκκινο».

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην κάθοδο του Κηφισού, από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως το Αιγάλεω, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο, κυρίως από το Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία.

Δύσκολη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στα τμήματα από το Μαρούσι προς το Ψυχικό, ενώ αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά, καθώς και σε τμήματα της λεωφόρου Συγγρού, όπου κατά διαστήματα η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Επιβαρυμένη εμφανίζεται και η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας, με προβλήματα γύρω από την Ομόνοια, το Σύνταγμα, τη Βασιλίσσης Σοφίας και τις κεντρικές αρτηρίες που οδηγούν προς το Παγκράτι και τους Αμπελόκηπους. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του Πειραιά και στις συνδέσεις με την παραλιακή.

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