Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό «κομφούζιο» σε Κηφισό και Λ. Αθηνών - Καθυστερήσεις 20' στην Αττική Οδό

Στο «κόκκινο» η κίνηση σε αρκετούς δρόμους της Αττικής

Newsbomb

Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό «κομφούζιο» σε Κηφισό και Λ. Αθηνών - Καθυστερήσεις 20' στην Αττική Οδό
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ΕΛΛΑΔΑ
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Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται από το πρωί της Τετάρτης (1/7) σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού, όπου η κίνηση διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο φόρτος στο ρεύμα ανόδου προς Λαμία, κυρίως στο τμήμα από το Περιστέρι έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια.

Παράλληλα, σταδιακά επιβαρύνεται η εικόνα στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Καρέα, από την Ηλιούπολη έως τη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη.

κίνηση

Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση σε αρκετά σημεία και στο κέντρο της Αθήνας, στις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού.

Την ίδια ώρα, δυσκολότερη γίνεται σταδιακά η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις 20΄στην Αττική Οδό

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα, καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

-15΄-20΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,
-10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

-5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

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