Χαλκιδική: Οδηγός μετά από τροχαίο παρασύρθηκε διαδοχικά από 2 αυτοκίνητα

Snapshot Ο 33χρονος οδηγός, μετά την εκτροπή του αυτοκινήτου του στην εθνική ο Θεσσαλονίκης

Νέων Μουδανιών, περπατούσε στο οδόστρωμα όταν παρασύρθηκε από δύο αυτοκίνητα.

Τον άνδρα πρώτα παρέσυρε όχημα που οδηγούσε 60χρονη Ελληνίδα και στη συνέχεια δεύτερο όχημα που οδηγούσε 44χρονος Ρουμάνος.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Πολυγύρου με τις αισθήσεις του και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών, στο ύψος της Πορταριάς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αυτοκίνητο που οδηγούσε 33χρονος, υπήκοος Βουλγαρίας, υπό συνθήκες που ερευνώνται, εξετράπη της πορείας του, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Λίγο αργότερα, ο 33χρονος, καθώς βρισκόταν εκτός του οχήματος και φέρεται να κινείτο πεζός επί του οδοστρώματος, παρασύρθηκε διαδοχικά από δύο διερχόμενα αυτοκίνητα.

Πιο συγκεκριμένα, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, αρχικά τον άνδρα παρέσυρε όχημα που οδηγούσε 60χρονη Ελληνίδα, η οποία κινείτο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ, στη συνέχεια, δεύτερο όχημα που οδηγούσε 44χρονος, υπήκοος Ρουμανίας, με κατεύθυνση προς τη Χαλκιδική.

Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έχοντας τις αισθήσεις του, και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύεται. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Στο σημείο προκλήθηκαν συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης, ενω για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών.