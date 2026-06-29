Τροχαίο με μηχανή στα Χανιά – Τραυματίστηκε ηλικιωμένος

Snapshot Τροχαίο ατύχημα με μηχανή σημειώθηκε στο κέντρο των Χανίων, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.

Η πτώση προκλήθηκε όταν ο ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χανίων με ελαφρά τραύματα.

Η τροχαία βρέθηκε στο σημείο για την καταγραφή του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου στο κέντρο της πόλης.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ηλικιωμένος άνδρας, που επέβαινε σε μοτοσικλέτα, για άγνωστο λόγο, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να πέσει από τη μηχανή.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον άνδρα στο Νοσοκομείο Χανίων, με ελαφρά τραύματα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος.

Στο σημείο έφτασε και η τροχαία για την καταγραφή του συμβάντος.

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