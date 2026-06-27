Θεσσαλονίκη: Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας σε μετωπική σύγκρουση οχημάτων
Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρας - Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρας Σίνδου στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε μετωπική σύγκρουση δύο Ι.Χ. αυτοκινήτων.
- Ο 42χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος σκοτώθηκε στο τροχαίο δυστύχημα.
- Ο 41χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου.
Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη στις 6.45 το απόγευμα στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρας - Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα - υπό συνθήκες που ερευνώνται - συγκρούστηκαν μετωπικά, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 42χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος και να τραυματιστεί ο οδηγός του δευτέρου, 41 ετών.
Ο τραυματίας οδηγός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.
Οι συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου ερευνώνται από την αρμόδια αστυνομική υπηρεσία.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:05 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στα Άνω Λιόσια, κοντά σε οικισμό Ρομά
22:38 ∙ LIFESTYLE
Αμάλ Κλούνεϊ: Η ζωή και η καριέρα μου ήταν πιο εύκολη πριν παντρευτώ
22:28 ∙ LIFESTYLE
Γκόλντι Χον: Η φωτογραφία με τα εγγόνια της στην Ελλάδα
17:42 ∙ LIFESTYLE