Θεσσαλονίκη: Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας σε μετωπική σύγκρουση οχημάτων

Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν  στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρας - Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Θεσσαλονίκη: Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας σε μετωπική σύγκρουση οχημάτων
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρας Σίνδου στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε μετωπική σύγκρουση δύο Ι.Χ. αυτοκινήτων.
  • Ο 42χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος σκοτώθηκε στο τροχαίο δυστύχημα.
  • Ο 41χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου.
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Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη στις 6.45 το απόγευμα στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρας - Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα - υπό συνθήκες που ερευνώνται - συγκρούστηκαν μετωπικά, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 42χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος και να τραυματιστεί ο οδηγός του δευτέρου, 41 ετών.

Ο τραυματίας οδηγός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.

Οι συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου ερευνώνται από την αρμόδια αστυνομική υπηρεσία.

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