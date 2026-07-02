Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (2/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 2 Ιουλίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (2/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

2/7/2026 8:00:00 πμ

2/7/2026 10:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΣΕΡΓΙΟΥ ΠΙΧΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

768

Λειτουργία

2/7/2026 8:00:00 πμ

2/7/2026 11:00:00 πμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΑΔΟΣ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΘΗΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΡΑΣ απο κάθετο: ΛΕΥΚΑΔΟΣ έως κάθετο: ΛΕΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Κατασκευές

2/7/2026 8:00:00 πμ

2/7/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΠΛ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΣΤΑΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

795

Λειτουργία

2/7/2026 8:00:00 πμ

2/7/2026 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΕΩΣ απο κάθετο: ΠΕΤΜΕΖΑ έως κάθετο: ΑΙΓΕΩΣ ΝΟ 21 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΙΓΕΩΣ ΝΟ 13, ΝΟ 15 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ

840

Κατασκευές

2/7/2026 8:00:00 πμ

2/7/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ απο κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΝΟ 137 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

838

Κατασκευές

2/7/2026 8:00:00 πμ

2/7/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ έως κάθετο: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

769

Λειτουργία

2/7/2026 8:00:00 πμ

2/7/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΤΣΟΥΜΑΓΙΑΣ απο κάθετο: ΕΥΒΟΙΑΣ έως κάθετο: ΣΚΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

771

Λειτουργία

2/7/2026 8:00:00 πμ

2/7/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΦΟΙΝΙΚΙΑ ΟΔΟΙ: ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΣΑΧΤΟΥΡΗ, ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ Μ., ΙΚΑΡΟΥ, ΗΡΑΚΛΗ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

474

Λειτουργία

2/7/2026 8:00:00 πμ

2/7/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΦΟΙΝΙΚΙΑ ΟΔΟΙ: ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΣΑΧΤΟΥΡΗ, ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ Μ., ΙΚΑΡΟΥ, ΗΡΑΚΛΗ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

474

Λειτουργία

2/7/2026 8:00:00 πμ

2/7/2026 6:00:00 μμ

ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΚΙΣΤΡΙ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ

Κατασκευές

2/7/2026 8:30:00 πμ

2/7/2026 12:30:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ απο κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ έως κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ απο κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΧΗΔΟΝΟΣ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ έως κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΝΕΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΧΗΔΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΩΝ ΣΤΥΛΩΝ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΙΛΙΝΩΝ απο κάθετο: ΚΑΡΧΗΔΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΩΜΗΣ απο κάθετο: ΚΑΡΧΗΔΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ

612

Κατασκευές

2/7/2026 8:30:00 πμ

2/7/2026 3:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΝΥΜΦΩΝ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 08:30 πμ έως: 03:00 μμ

832

Κατασκευές

2/7/2026 8:30:00 πμ

2/7/2026 7:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΡΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ από: 08:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΞΥΛΟΥΡΗ έως κάθετο: Μ. ΑΣΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ. ΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΚΙΑΡΧΗΔΩΝΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ έως κάθετο: ΞΥΛΟΥΡΗ από: 08:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ απο κάθετο: ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ έως κάθετο: Μ. ΑΣΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 07:00 μμ

612

Κατασκευές

2/7/2026 8:30:00 πμ

2/7/2026 7:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΞΥΛΟΥΡΗ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΜΗΝΑ απο κάθετο: ΔΩΡΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΡΥΣΗΝΑ απο κάθετο: ΞΥΛΟΥΡΗ έως κάθετο: ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΞΥΛΟΥΡΗ από: 08:30 πμ έως: 07:00 μμ

612

Κατασκευές

2/7/2026 9:00:00 πμ

2/7/2026 11:00:00 πμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΝΕΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΧΗΔΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΧΗΔΟΝΟΣ απο κάθετο: ΔΕΙΛΙΝΩΝ έως κάθετο: ΤΕΝΕΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ απο κάθετο: ΔΕΙΛΙΝΩΝ έως κάθετο: ΤΕΝΕΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΝΟ 64 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

789

Κατασκευές

2/7/2026 9:00:00 πμ

2/7/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΝΟ 98, ΝΟ 100, ΝΟ 102 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

841

Κατασκευές

2/7/2026 9:00:00 πμ

2/7/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΝΟ 98, ΝΟ 100, ΝΟ 102 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

841

Κατασκευές

2/7/2026 10:00:00 πμ

2/7/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΑΒΑΓΗΝΩΝ.

437

Κατασκευές

2/7/2026 10:00:00 πμ

2/7/2026 4:00:00 μμ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ, ΟΛΥΜΠΟΥ, ΑΝΔΡΟΥ, ΣΥΓΓΡΟΥ.

438

Κατασκευές

2/7/2026 11:00:00 πμ

2/7/2026 3:00:00 μμ

ΤΑΥΡΟΥ

Μονά οδός:ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' απο κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ έως κάθετο: ΚΛΕΙΤΟΜΗΔΟΥΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

2/7/2026 2:00:00 μμ

2/7/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΦΙΛΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΦΡΥΝΗΣ έως κάθετο: ΕΚΦΑΝΤΙΔΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

770

Λειτουργία

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