Κρήτη: Τυφλός 23χρονος έγινε πιστοποιημένος δύτης και εμπνέει με το παράδειγμά του

Snapshot Ο 23χρονος Γιώργος Δασκαλάκης από την Κρήτη, παρά την ολική τύφλωση, έγινε πιστοποιημένος δύτης Open Water με δυνατότητα κατάδυσης έως 18 μέτρα.

Η ενασχόλησή του με την κατάδυση ξεκίνησε μέσω του Συνδέσμου Τυφλών Κρήτης και συνεχίστηκε χάρη στην αγάπη του για τη θάλασσα και την επιμονή του.

Η κατάδυση δεν παρουσίασε κινδύνους για την υγεία του, σύμφωνα με τους γιατρούς, και προσφέρει σημαντικά οφέλη στην ψυχική του γαλήνη.

Η πιστοποίησή του επιτεύχθηκε μετά από εκπαίδευση που συνδύασε τη θέληση του δύτη, την έγκριση του εκπαιδευτή και τη σύμφωνη γνώμη των γιατρών.

Ο Γιώργος πλέον μπορεί να καταδύεται χωρίς υποχρεωτική συνοδεία εκπαιδευτή, αλλά μόνο με άλλους δύτες που γνωρίζουν την υποστήριξη ατόμων με αναπηρία. Snapshot powered by AI

Ένα ξεχωριστό παράδειγμα δύναμης ψυχής και επιμονής έρχεται από την Κρήτη, όπου ένας 23χρονος με ολική τύφλωση κατάφερε να γίνει πιστοποιημένος δύτης, αποδεικνύοντας ότι τα όρια πολλές φορές υπάρχουν μόνο στο μυαλό μας.

Ο λόγος για τον Γιώργο Δασκαλάκη από το Ηράκλειο, ο οποίος, σύμφωνα με το ZarpaNews.gr, είναι πιθανότατα ο μοναδικός άνθρωπος με ολική τύφλωση στην Κρήτη που έχει αποκτήσει επίσημη πιστοποίηση αυτόνομης κατάδυσης.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Η ενασχόλησή του με την κατάδυση ξεκίνησε όταν, μέσω του Συνδέσμου Τυφλών Κρήτης, κλήθηκε να συμμετάσχει σε μια δοκιμαστική κατάδυση στο πλαίσιο εκδήλωσης στα Χανιά. Η πρώτη επαφή με τον βυθό αποδείχθηκε καθοριστική.

Όπως αποκάλυψε μιλώντας στο Zarpa Radio 89,6, η αγάπη του για τη θάλασσα τον ώθησε να συνεχίσει την προσπάθεια και να αποκτήσει το πρώτο του πτυχίο κατάδυσης.

«Νιώθω μια απερίγραπτη γαλήνη»

Ο Γιώργος έχασε ολοκληρωτικά την όρασή του έπειτα από σοβαρή περιπέτεια υγείας όταν ήταν μόλις δυόμισι ετών. Ωστόσο, όπως τονίζει, αυτό δεν στάθηκε ποτέ εμπόδιο στα όνειρά του. «Τρελαίνομαι για τη θάλασσα. Μέσα στο νερό νιώθω μια απερίγραπτη χαρά, μια γαλήνη που δεν μπορείς να βρεις πουθενά αλλού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος παραδέχεται πως στην αρχή δεν πίστευε ότι θα κατάφερνε να αποκτήσει πιστοποίηση, όμως η επιμονή και η αγάπη του για την κατάδυση τον οδήγησαν στην επιτυχία.

«Όλοι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα»

Στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας, ο 23χρονος προτρέπει τους νέους να κυνηγούν τα όνειρά τους χωρίς φόβο. «Όλοι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Ξεκινήστε να κάνετε πράγματα για τον εαυτό σας. Η ζωή προχωράει και δεν πρέπει να μένουμε στάσιμοι», δήλωσε.

Ο Γιώργος ποκάλυψε πως δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες ούτε στη θεωρητική ούτε στην πρακτική εκπαίδευση, ενώ είχε και τη θετική γνωμάτευση των γιατρών, οι οποίοι του επισήμαναν ότι η κατάδυση όχι μόνο δεν εγκυμονεί κινδύνους για την περίπτωσή του, αλλά μπορεί να του προσφέρει σημαντικά οφέλη.

Η εκπαιδεύτριά του εξηγεί πώς γίνεται η κατάδυση για άτομα με αναπηρία

Η εκπαιδεύτρια κατάδυσης Κάλλι Ρουμελιώτου, μιλώντας επίσης στο Zarpa Radio 89,6, εξήγησε ότι ο Γιώργος απέκτησε την πιστοποίηση Open Water, η οποία του επιτρέπει να πραγματοποιεί καταδύσεις έως και 18 μέτρα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις λόγω της αναπηρίας του.

Όπως σημείωσε, για να ξεκινήσει κάποιος με αναπηρία την εκπαίδευση απαιτούνται τρεις βασικές προϋποθέσεις, η έγκριση του εκπαιδευτή, η επιθυμία του ίδιου του δύτη και η σύμφωνη γνώμη του γιατρού.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Γιώργος δεν χρειάζεται πλέον να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εκπαιδευτή σε κάθε κατάδυση, αλλά από δύτες που γνωρίζουν τον τρόπο υποστήριξης ατόμων με αναπηρία.

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