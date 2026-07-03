Κρήτη: Κτηνοτρόφοι απειλούν με αυγουστιάτικο μπλόκο – «Μας αφήνετε απλήρωτους και μας συκοφαντείτε»
Στα πρόθυρα γενικευμένης εξέγερησης είναι ο αγροτοκτηνοτροφικός κόσμος της Κρήτης, με φόντο το φιάσκο των τελευταίων πληρωμών και τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν.
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Έκρηξη οργής επικρατεί στον αγροτοκτηνοτροφικό κλάδο της Κρήτης, με τους παραγωγούς του νησιού να στέλνουν σαφές τελεσίγραφο προς την κυβέρνηση για δυναμικές κινητοποιήσεις εντός του καλοκαιριού.
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