Κρήτη: Κτηνοτρόφοι απειλούν με αυγουστιάτικο μπλόκο – «Μας αφήνετε απλήρωτους και μας συκοφαντείτε»

Έκρηξη οργής επικρατεί στον αγροτοκτηνοτροφικό κλάδο της Κρήτης, με τους παραγωγούς του νησιού να στέλνουν σαφές τελεσίγραφο προς την κυβέρνηση για δυναμικές κινητοποιήσεις εντός του καλοκαιριού.

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