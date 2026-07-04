Κρήτη: Χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες για την αγνοούμενη 70χρονη στο Βιάννο

Snapshot Οι έρευνες ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής και συνεχίζονται χωρίς να έχει βρεθεί κάποιο ίχνος της.

Στις έρευνες συμμετέχουν η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική, ειδική ομάδα με drone και εκπαιδευμένος σκύλος.

Κάτοικοι της περιοχής συνδράμουν ενεργά στις αναζητήσεις για τον εντοπισμό της ηλικιωμένης.

Η παρουσία άνοιας στην αγνοούμενη αυξάνει την κινητοποίηση και την αγωνία των συγγενών και των αρχών. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 70χρονης γυναίκας, η οποία αγνοείται από το μεσημέρι της Παρασκευής (3/7) από την περιοχή της Σύμης, στον Δήμο Βιάννου Κρήτης, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό της.

Η επιχείρηση ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής και συνεχίζεται αδιάκοπα, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος της ηλικιωμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το neakriti, η γυναίκα αντιμετωπίζει προβλήματα άνοιας, γεγονός που εντείνει την αγωνία των συγγενών της και αυξάνει τον βαθμό κινητοποίησης των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ στις έρευνες συνδράμουν ειδική ομάδα με drone και εκπαιδευμένος σκύλος έρευνας, ώστε να ελεγχθούν εξονυχιστικά δύσβατες και απομακρυσμένες περιοχές όπου ενδέχεται να βρίσκεται η 70χρονη.

Στο πλευρό των διασωστικών δυνάμεων βρίσκονται και κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στις αναζητήσεις, με την ελπίδα η ηλικιωμένη να εντοπιστεί το συντομότερο δυνατόν σώα και ασφαλής.