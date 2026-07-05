Βιάννος: Αυτή είναι η 74χρονη που αγνοείται - Βίντεο ντοκουμέντο πριν την εξαφάνισή της

Snapshot Η 74χρονη Μαριάνθη εξαφανίστηκε στη Σύμη Βιάννου και η τελευταία καταγραφή της δείχνει γρήγορο και εκνευρισμένο βηματισμό προς την ορεινή ζώνη.

Νέες πληροφορίες αναφέρουν πιθανή κίνηση προς το χωριό Πεύκος, αλλά αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα βίντεο

ντοκουμέντα.

Εντοπίστηκαν πατημασιές γυναικείου παπουτσιού νούμερο 36 σε δύσβατη περιοχή, που ταιριάζουν με το μέγεθος που φορούσε η αγνοούμενη, χωρίς όμως άλλα στοιχεία.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συμμετοχή ΕΜΑΚ, εθελοντών, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ διακόπτονται προσωρινά τη νύχτα λόγω επικινδυνότητας.

Η 74χρονη αντιμετωπίζει προβλήματα άνοιας και στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία της ήταν αποπροσανατολισμένη, πιστεύοντας ότι βρισκόταν στην Αθήνα. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού της 74χρονης Μαριάνθης, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής στη Σύμη Βιάννου, με νέα βίντεο-ντοκουμέντα να ρίχνουν φως στις τελευταίες καταγεγραμμένες κινήσεις της.

Το νέο οπτικό υλικό δείχνει την ηλικιωμένη να κινείται με γρήγορο και εμφανώς εκνευρισμένο βηματισμό προς την ορεινή ζώνη της περιοχής. Πρόκειται για τις τελευταίες εικόνες πριν χαθούν τα ίχνη της, γεγονός που καθιστά τα συγκεκριμένα βίντεο ιδιαίτερα σημαντικά για την πορεία των ερευνών.

Παράλληλα, τις τελευταίες ώρες έχουν προκύψει νέες, αλλά συγκεχυμένες πληροφορίες, οι οποίες εξετάζονται από τις Αρχές χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν επιβεβαιωθεί. Σύμφωνα με μαρτυρία, η 74χρονη φέρεται να εθεάθη να κινείται προς το χωριό Πεύκος, που βρίσκεται περίπου δύο χιλιόμετρα από τη Σύμη. Ωστόσο, το συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που καταγράφεται στα βίντεο-ντοκουμέντα, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα. Παρόλα αυτά, οι διασώστες ελέγχουν κάθε πιθανό σενάριο και δεν αφήνουν κανένα στοιχείο ανεξερεύνητο.

Στο πλαίσιο αυτό, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, μαζί με εθελοντές, πραγματοποίησε έρευνες τόσο στην περιοχή του Πεύκου όσο και κατά μήκος του Μπλαβοπόταμου, ενώ έρευνες έγιναν και σε ορεινά σημεία πάνω από τη Σύμη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα ακόμη εύρημα, καθώς σε δύσβατη περιοχή εντοπίστηκαν πατημασιές που φαίνεται να αντιστοιχούν σε γυναικείο παπούτσι περίπου νούμερο 36, μέγεθος που, σύμφωνα με πληροφορίες, ταιριάζει με αυτό που φορούσε η 74χρονη Μαριάνθη. Το σημείο ερευνήθηκε εξονυχιστικά από τα συνεργεία, χωρίς όμως να εντοπιστεί κάποιο άλλο στοιχείο που να οδηγεί στα ίχνη της.

Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της αγνοούμενης. Με τη δύση του ηλίου οι επιχειρήσεις της ΕΜΑΚ αναμένεται να διακοπούν προσωρινά, λόγω του περιορισμένου φωτισμού και της επικινδυνότητας του εδάφους, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας θα επανεκκινήσουν ακόμη πιο εντατικά, σε συντονισμό με την Αστυνομία και τις υπόλοιπες δυνάμεις.

Την ίδια ώρα, η αγωνία κορυφώνεται, καθώς στην περιοχή επικρατούν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της 74χρονης, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα άνοιας. Οι συγγενείς της και οι κάτοικοι της περιοχής ελπίζουν ότι οι έρευνες θα οδηγήσουν σύντομα στον εντοπισμό της.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, εθελοντές, κάτοικοι της περιοχής, ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος έρευνας, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με τις έρευνες να συνεχίζονται αδιάκοπα ακόμη και μετά τη δύση του ηλίου.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με οικείους της έγινε σε κατάσταση αποπροσανατολισμού, καθώς πίστευε ότι βρισκόταν στην Αθήνα και όχι στην Κρήτη.

Η 74χρονη είχε μεταβεί στη Βιάννο μαζί με τον γιο της για την κηδεία συγγενικού προσώπου, η οποία τελικά αναβλήθηκε εξαιτίας της εξαφάνισής της. Μέχρι στιγμής, παρά τις εκτεταμένες έρευνες, δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος που να οδηγεί στον εντοπισμό της.