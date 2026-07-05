Βιάννος: Αυτή είναι η 74χρονη που αγνοείται - Βίντεο ντοκουμέντο πριν την εξαφάνισή της

Το νέο οπτικό υλικό δείχνει την ηλικιωμένη να κινείται με γρήγορο και εμφανώς εκνευρισμένο βηματισμό προς την ορεινή ζώνη της περιοχής

Δημήτρης Δρίζος

Βιάννος: Αυτή είναι η 74χρονη που αγνοείται - Βίντεο ντοκουμέντο πριν την εξαφάνισή της
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η 74χρονη Μαριάνθη εξαφανίστηκε στη Σύμη Βιάννου και η τελευταία καταγραφή της δείχνει γρήγορο και εκνευρισμένο βηματισμό προς την ορεινή ζώνη.
  • Νέες πληροφορίες αναφέρουν πιθανή κίνηση προς το χωριό Πεύκος, αλλά αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα βίντεο
  • ντοκουμέντα.
  • Εντοπίστηκαν πατημασιές γυναικείου παπουτσιού νούμερο 36 σε δύσβατη περιοχή, που ταιριάζουν με το μέγεθος που φορούσε η αγνοούμενη, χωρίς όμως άλλα στοιχεία.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συμμετοχή ΕΜΑΚ, εθελοντών, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ διακόπτονται προσωρινά τη νύχτα λόγω επικινδυνότητας.
  • Η 74χρονη αντιμετωπίζει προβλήματα άνοιας και στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία της ήταν αποπροσανατολισμένη, πιστεύοντας ότι βρισκόταν στην Αθήνα.
Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού της 74χρονης Μαριάνθης, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής στη Σύμη Βιάννου, με νέα βίντεο-ντοκουμέντα να ρίχνουν φως στις τελευταίες καταγεγραμμένες κινήσεις της.

Το νέο οπτικό υλικό δείχνει την ηλικιωμένη να κινείται με γρήγορο και εμφανώς εκνευρισμένο βηματισμό προς την ορεινή ζώνη της περιοχής. Πρόκειται για τις τελευταίες εικόνες πριν χαθούν τα ίχνη της, γεγονός που καθιστά τα συγκεκριμένα βίντεο ιδιαίτερα σημαντικά για την πορεία των ερευνών.

Παράλληλα, τις τελευταίες ώρες έχουν προκύψει νέες, αλλά συγκεχυμένες πληροφορίες, οι οποίες εξετάζονται από τις Αρχές χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν επιβεβαιωθεί. Σύμφωνα με μαρτυρία, η 74χρονη φέρεται να εθεάθη να κινείται προς το χωριό Πεύκος, που βρίσκεται περίπου δύο χιλιόμετρα από τη Σύμη. Ωστόσο, το συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που καταγράφεται στα βίντεο-ντοκουμέντα, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα. Παρόλα αυτά, οι διασώστες ελέγχουν κάθε πιθανό σενάριο και δεν αφήνουν κανένα στοιχείο ανεξερεύνητο.

Στο πλαίσιο αυτό, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, μαζί με εθελοντές, πραγματοποίησε έρευνες τόσο στην περιοχή του Πεύκου όσο και κατά μήκος του Μπλαβοπόταμου, ενώ έρευνες έγιναν και σε ορεινά σημεία πάνω από τη Σύμη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα ακόμη εύρημα, καθώς σε δύσβατη περιοχή εντοπίστηκαν πατημασιές που φαίνεται να αντιστοιχούν σε γυναικείο παπούτσι περίπου νούμερο 36, μέγεθος που, σύμφωνα με πληροφορίες, ταιριάζει με αυτό που φορούσε η 74χρονη Μαριάνθη. Το σημείο ερευνήθηκε εξονυχιστικά από τα συνεργεία, χωρίς όμως να εντοπιστεί κάποιο άλλο στοιχείο που να οδηγεί στα ίχνη της.

Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της αγνοούμενης. Με τη δύση του ηλίου οι επιχειρήσεις της ΕΜΑΚ αναμένεται να διακοπούν προσωρινά, λόγω του περιορισμένου φωτισμού και της επικινδυνότητας του εδάφους, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας θα επανεκκινήσουν ακόμη πιο εντατικά, σε συντονισμό με την Αστυνομία και τις υπόλοιπες δυνάμεις.

Την ίδια ώρα, η αγωνία κορυφώνεται, καθώς στην περιοχή επικρατούν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της 74χρονης, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα άνοιας. Οι συγγενείς της και οι κάτοικοι της περιοχής ελπίζουν ότι οι έρευνες θα οδηγήσουν σύντομα στον εντοπισμό της.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, εθελοντές, κάτοικοι της περιοχής, ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος έρευνας, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με τις έρευνες να συνεχίζονται αδιάκοπα ακόμη και μετά τη δύση του ηλίου.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με οικείους της έγινε σε κατάσταση αποπροσανατολισμού, καθώς πίστευε ότι βρισκόταν στην Αθήνα και όχι στην Κρήτη.

Η 74χρονη είχε μεταβεί στη Βιάννο μαζί με τον γιο της για την κηδεία συγγενικού προσώπου, η οποία τελικά αναβλήθηκε εξαιτίας της εξαφάνισής της. Μέχρι στιγμής, παρά τις εκτεταμένες έρευνες, δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος που να οδηγεί στον εντοπισμό της.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω κινδύνου πυρκαγιών

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό στην Κρήτη: Σκύλος έφαγε λαγοκέφαλο και πέθανε!

10:28WHAT THE FACT

Δορυφόροι εντόπισαν υποθαλάσσιο ηφαίστειο που ίσως δημιουργήσει το νεότερο νησί της Γης

10:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Πώς και μέχρι πότε πρέπει να γίνει η υποβολή τους

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Φωτιά κοντά στο αεροδρόμιο - Κάηκε ολοσχερώς λεωφορείο (Βίντεο)

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Οι Καλόγεροι στην Άνδρο: Τα «μοναχικά νησιά» του Αιγαίου, με την τεράστια εθνική σημασία 

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ ανοιχτά της Καρπάθου

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Βιάννος: Αυτή είναι η 74χρονη που αγνοείται - Βίντεο ντοκουμέντο πριν την εξαφάνισή της

10:12ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

10:09ΕΥ ΖΗΝ

Μωβ μέδουσες: Τι να έχετε στην παραλία μαζί σας και τι να κάνετε αν σας τσιμπήσουν

10:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής επισκίασε κάθε άλλη εξέλιξη αυτής της εβδομάδας

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Οι παγίδες υγείας από τα κλιματιστικά σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα – Τι να κάνετε μόλις φτάσετε

09:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πώς θα λάβουν τα 150 ευρώ ανά τέκνο όσοι δικαιούχοι δεν τα έλαβαν

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: «Κλειδί» ο καθαρισμός τους για τις πυρκαγιές - Τι περιλαμβάνει, τα πρόστιμα

09:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Καλοκαίρι 2026: Η Ελλάδα σε ρυθμούς φεστιβάλ - Η τάση που επαναπροσδιορίζει τις διακοπές

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Πότε «πέφτει» η Πανσέληνος Ιουλίου: Αντίστροφη μέτρηση για το πιο λαμπερό φεγγάρι του καλοκαιριού

09:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μείον μία ακόμη έδρα για τον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Καραμέρου

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Οργή για την Παραγουάη - Το απίστευτο... ξύλο στους Γάλλους που δεν τιμωρήθηκε ποτέ

09:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα ενοικίου: Πώς να κάνετε την αίτηση στον ΟΠΕΚΑ

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Ωραιόκαστρο: Μάχη με τις φλόγες και το τοξικό νέφος - Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν στο μέτωπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS φέρνει καύσωνα διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πόσο θα διαρκέσει

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Δεν «δείχνουν» τον Ιταλό τα στοιχεία για τη διπλή δολοφονία - Στα κινητά ψάχνουν τον δράστη

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Οργή για την Παραγουάη - Το απίστευτο... ξύλο στους Γάλλους που δεν τιμωρήθηκε ποτέ

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Ωραιόκαστρο: Μάχη με τις φλόγες και το τοξικό νέφος - Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν στο μέτωπο

08:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θύμα απάτης γνωστή εφοπλίστρια - Της πήραν κοσμήματα 1.000.000 ευρώ

14:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ακραίοι καύσωνες - Οι 7 περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται και νέα επιδείνωση του καιρού για 48 ώρες - Προειδοποίηση Αρναούτογλου

07:45WHAT THE FACT

Το μοναδικό ηφαίστειο στη Γη που εκτοξεύει μικροσκοπικούς κρυστάλλους χρυσού - 80 gr κάθε μέρα

05:42ΕΛΛΑΔΑ

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στο Ωραιόκαστρο: Εκκενώσεις οικισμών, εκρήξεις, ζημιές σε βιοτεχνίες και εργοστάσια - Πυκνός μαύρος καπνός επεκτάθηκε στη Θεσσαλονίκη

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Πότε «πέφτει» η Πανσέληνος Ιουλίου: Αντίστροφη μέτρηση για το πιο λαμπερό φεγγάρι του καλοκαιριού

07:19LIFESTYLE

Φινάλε και για τις εκπομπές του ΣΚ - Ποιες θα συνεχιστούν

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Σε κέντρο κράτησης ο πρώην αρχηγός της Rosaviatsiya - Φέρεται να πούλησε 50 αεροσκάφη σε ξένες χώρες

08:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απίστευτο: Επιστράτευσαν μέχρι και μελλοντολόγο για να βρεθεί η Γιου Τινγκ - «Είναι κλεισμένη σε ένα σπίτι χωρίς να μπορεί να βγει έξω»

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Βιάννος: Αυτή είναι η 74χρονη που αγνοείται - Βίντεο ντοκουμέντο πριν την εξαφάνισή της

08:07LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Συγκινεί με νέες εικόνες από το κέντρο αποκατάστασης στο Μαϊάμι

08:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου: Νωρίτερα οι πληρωμές – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

08:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ψάχνουν στο ΑΠΘ τους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορα - Τα πρόσωπα που είναι στο «κάδρο» της ΕΛΑΣ

01:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Ομολόγησε ο 76χρονος - Ήταν μεθυσμένος, προκάλεσε σπινθήρες με το όχημά του

10:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής επισκίασε κάθε άλλη εξέλιξη αυτής της εβδομάδας

10:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανατροπή στην Κατερίνη: «Άκουσα ένα μπαμ και την είδα νεκρή» - Πώς σκοτώθηκε η 50χρονη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ