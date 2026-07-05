Θεσσαλονίκη: 7χρονο κοριτσάκι περιφερόταν στους δρόμους – Συνελήφθη ο πατέρας της

Snapshot Ένα 7χρονο κοριτσάκι βρέθηκε να περιφέρεται χωρίς επίβλεψη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο πατέρας της, ηλικίας 25 ετών, συνελήφθη από την αστυνομία.

Ο πατέρας κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η υπόθεση θα παραπεμφθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Snapshot powered by AI

Ένα 7χρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (4/7), από διερχόμενους πολίτες, να περιφέρεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έχοντας βγει από το σπίτι χωρίς την εποπτεία ενηλίκου.

Για την υπόθεση συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Λευκού Πύργου και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ο 25χρονος πατέρας της, κατηγορούμενος για έκθεση ανηλίκου.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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