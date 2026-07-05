Λάρισα: Χειροπέδες σε 27χρονο που πυροβόλησε το σπίτι γειτόνων του για οικονομικές διαφορές

Snapshot Συνελήφθη 27χρονος στον Δήμο Κιλελέρ για απόπειρα εκβίασης και παραβάσεις όπλων και ναρκωτικών.

Ο 27χρονος πυροβόλησε τρεις φορές προς την πόρτα γειτονικού σπιτιού λόγω οικονομικών διαφορών.

Κατασχέθηκαν το όπλο, τρεις κάλυκες και 5,9 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης στο σπίτι του δράστη.

Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι που περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 27χρονου άνδρα προχώρησαν στη Λάρισα σε περιοχή του Δήμου Κιλελέρ αστυνομικοί, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα εκβίασης και παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων και ναρκωτικών.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής (3/7). Ο 27χρονος χρησιμοποίησε πυροβόλο όπλο που κατείχε χωρίς άδεια σε περιοχή του Δήμου Κιλελέρ, πυροβολώντας τρεις φορές προς την πόρτα σπιτιού όπου διέμεναν τρεις άνδρες, με τους οποίους είχε οικονομικές διαφορές.

Το όπλο και τρεις κάλυκες κατασχέθηκαν, ενώ σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στο σπίτι του δράστη βρέθηκε και κατασχέθηκε μια νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 5,9 γραμμαρίων.

Σε βάρος του δράστη έχουν επιβληθεί οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα καθώς και της εμφάνισής του στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του.

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