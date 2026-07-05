Μεγάλη φωτιά στην Οινόη - Μάχη της Πυροσβεστικής, επιχειρούν 10 εναέρια μέσα - Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής καθώς ξέσπασε μεγάλη φωτιά στην Οινόη Αττικής.

Στο σημείο επιχειρούν 122 πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ έχουν διατεθεί 33 πυροσβεστικά οχήματα για την ενίσχυση του έργου της κατάσβεσης. Από αέρος συνδράμουν 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στα πιο δύσκολα σημεία του μετώπου.

Οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, με στόχο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν πλησιάσει σε κατοικημένες περιοχές ή πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ στην περιοχή επικρατούν συνθήκες που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Στις 16.22 ήχησε το 112 που καλεί τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.



Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πυρκαγιάς

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας προχώρησε η Αστυνομία λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Οινόης-Πόρτο Γερμενού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα

Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

Στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας (Cyclon), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.

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