Μεγάλη φωτιά στην Οινόη - Μάχη της Πυροσβεστικής, επιχειρούν 10 εναέρια μέσα - Ήχησε το 112

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Μεγάλη φωτιά στην Οινόη - Μάχη της Πυροσβεστικής, επιχειρούν 10 εναέρια μέσα - Ήχησε το 112
ΕΛΛΑΔΑ
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής καθώς ξέσπασε μεγάλη φωτιά στην Οινόη Αττικής.

Στο σημείο επιχειρούν 122 πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ έχουν διατεθεί 33 πυροσβεστικά οχήματα για την ενίσχυση του έργου της κατάσβεσης. Από αέρος συνδράμουν 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στα πιο δύσκολα σημεία του μετώπου.

Οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, με στόχο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν πλησιάσει σε κατοικημένες περιοχές ή πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ στην περιοχή επικρατούν συνθήκες που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Στις 16.22 ήχησε το 112 που καλεί τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πυρκαγιάς

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας προχώρησε η Αστυνομία λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

  • Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Οινόης-Πόρτο Γερμενού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα
  • Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια
  • Στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας (Cyclon), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.

Δείτε εικόνες:

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