Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Χαλκίδα - Παραμένουν στο σημείο οι δυνάμεις

Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Χαλκίδα, με αποτέλεσμα το μέτωπο να οριοθετηθεί γρήγορα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Δροσιάς και συγκεκριμένα σε ακαθάριστα οικόπεδα λίγο μετά τις 13:20 και οριοθετήθηκε λίγο μετά τις 14:30.

Στο σημείο παραμένουν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές και εννέα οχήματα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι ρίψεις από αέρος από έξι αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Υπενθυμίζεται ότι, λίγο μετά από την έναρξη της πυρκαγιάς ήχησε το 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

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