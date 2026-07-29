Το Jundiaí «καταπίνει» έως και 217,7 εκατ. λίτρα λυμάτων τη μέρα: Παράγει χιλιάδες τόνους λιπάσματος
Στο Ζουντιαΐ της Βραζιλίας, μια πρότυπη μονάδα επεξεργάζεται εκατομμύρια λίτρα λυμάτων καθημερινά, μετατρέποντας τη λάσπη σε πολύτιμο οργανικό λίπασμα
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Στο εσωτερικό της Πολιτείας του Σάο Πάολο, ο Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων του Ζουντιαΐ λειτουργεί μια υποδομή ικανή να δέχεται έως και 2.520 λίτρα ανά δευτερόλεπτο σε περιόδους αιχμής.
Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε 217,7 εκατομμύρια λίτρα μέσα σε ένα 24ωρο, απορροφώντας τα απόβλητα κατοικιών, εμπορικών καταστημάτων και βιομηχανιών της περιοχής.
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