Σχολεία: Πότε χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς

Snapshot Ο αγιασμός για τη σχολική χρονιά 2026-2027 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026.

Την πρώτη ημέρα δεν θα γίνουν μαθήματα, αλλά θα γίνει η τελετή αγιασμού, ενημέρωση και διανομή βιβλίων.

Οι ακριβείς ώρες του αγιασμού θα ανακοινωθούν από τις διευθύνσεις των σχολείων λίγες ημέρες πριν την έναρξη.

Οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στα σχολεία από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026 για προετοιμασία και υπηρεσιακές διαδικασίες.

Η νέα σχολική χρονιά θα ξεκινήσει με το ίδιο πλαίσιο λειτουργίας που ισχύει τα τελευταία χρόνια. Snapshot powered by AI

Μπορεί η σχολική χρονιά 2025-2026 να ολοκληρώνεται και οι μαθητές να ετοιμάζονται για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, ωστόσο έχει ήδη ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στα θρανία και την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό, ο αγιασμός για τη σχολική χρονιά 2026-2027 αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα κατά την οποία οι μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων θα επιστρέψουν στις σχολικές μονάδες.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, η πρώτη ημέρα δεν θα περιλαμβάνει κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων. Οι μαθητές θα συμμετάσχουν στην τελετή του αγιασμού, θα ενημερωθούν για τη λειτουργία του σχολείου και θα παραλάβουν τα βιβλία της νέας σχολικής χρονιάς.

Τι ώρα θα γίνει ο αγιασμός

Οι ακριβείς ώρες πραγματοποίησης του αγιασμού θα ανακοινωθούν από τις διευθύνσεις των σχολείων λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της χρονιάς.

Συνήθως, στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο αγιασμός πραγματοποιείται έως τις 09:15, ενώ σε Γυμνάσια και Λύκεια η διαδικασία ολοκληρώνεται συνήθως έως τις 10:00.

Μετά τον αγιασμό θα ακολουθήσει η διανομή των σχολικών βιβλίων και οι πρώτες οδηγίες προς τους μαθητές για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών.

Πότε επιστρέφουν οι εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί θα επιστρέψουν στις σχολικές μονάδες νωρίτερα, από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026.

Το διάστημα που μεσολαβεί έως την έναρξη των μαθημάτων αξιοποιείται για υπηρεσιακές διαδικασίες, την οργάνωση των τμημάτων, τον προγραμματισμό του διδακτικού έργου και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις και επιμορφωτικές δράσεις.

Στόχος είναι η καλύτερη προετοιμασία των σχολείων και η ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Τι ισχύει για τη νέα χρονιά

Η σχολική χρονιά 2026-2027 αναμένεται να ξεκινήσει με το ίδιο πλαίσιο λειτουργίας που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια.

Οι σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας για τον αγιασμό, τη διανομή βιβλίων και την έναρξη των μαθημάτων αναμένεται να εκδοθούν προς το τέλος του καλοκαιριού.

Μέχρι τότε, οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα απολαύσουν σχεδόν τρεις μήνες καλοκαιρινών διακοπών πριν από την επιστροφή στα σχολεία και την έναρξη ενός νέου κύκλου μαθημάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.