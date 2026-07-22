Πώς χρησιμοποιούν οι Έλληνες την Τεχνητή Νοημοσύνη - Σε ποια θέση παγκοσμίως βρίσκεται η χώρα

Τα νέα στοιχεία της Anthropic για τη χρήση του Claude τοποθετούν την Ελλάδα στην 43η θέση παγκοσμίως, αποκαλύπτοντας ότι οι σχολικές εργασίες και οι επιχειρησιακές λειτουργίες βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Πώς χρησιμοποιούν οι Έλληνες την Τεχνητή Νοημοσύνη - Σε ποια θέση παγκοσμίως βρίσκεται η χώρα
ΚΟΣΜΟΣ
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Στην κορυφή των ερωτημάτων που απευθύνουν οι Έλληνες χρήστες στην τεχνητή νοημοσύνη δεν βρίσκεται ο προγραμματισμός ούτε εξειδικευμένα ζητήματα υψηλής βιομηχανικής ή επιχειρηματικής αξίας. Η καθημερινή χρήση κινείται κυρίως γύρω από τις σχολικές εργασίες, τις λειτουργίες των επιχειρήσεων και τη σύνταξη κειμένων.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Anthropic Economic Index, τη βάση δεδομένων με την οποία η αμερικανική εταιρεία χαρτογραφεί τη χρήση ΤΝ ανά χώρα και επάγγελμα αντλώντας στοιχεία από εκατομμύρια ανωνυμοποιημένες συνομιλίες, η Ελλάδα βρίσκεται στην 43η θέση ανάμεσα σε 121 χώρες ως προς το μερίδιο της συνολικής χρήσης.

anthropic ; claude ; ελλάδα ; τεχνητή νοημοσύνη

Τα στατιστικά που δίνει η Anthropic για την χρήση του Claude στην Ελλάδα, στην επίσημη ιστοσελίδα της

Screenshot - Anthropic Economic Index

Το πιο ενδιαφέρον νούμερο κρύβεται στον δείκτη Anthropic AI Usage Index (AUI). Ο συγκεκριμένος δείκτης σταθμίζει τη χρήση με βάση τον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας. Για την Ελλάδα, ο AUI διαμορφώνεται στο 1,51, τιμή που βρίσκεται αισθητά πάνω από τη μονάδα. Με απλά λόγια, οι Έλληνες χρησιμοποιούν το Claude κατά 51% περισσότερο από αυτό που θα περίμενε κανείς για το μέγεθος της χώρας. Όπως ανακοινώθηκε, η εγχώρια αγορά φαίνεται να «χτυπά» πάνω από την κατηγορία της σε όρους υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης και συγκεκριμένα του Claude.

AI; Τεχνητή Νοημοσύνη ; Anthropic ; Claude

Τι αναζητούν οι χρήστες και ποιες επαγγελματικές ομάδες ξεχωρίζουν

Η λίστα των δέκα πιο συχνών θεμάτων σκιαγραφεί το προφίλ ενός χρήστη που κινείται ανάμεσα στη μαθητική κοινότητα, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις μικρές επιχειρήσεις.

  • Στην πρώτη θέση βρίσκονται οι σχολικές εργασίες με ποσοστό 4,7%,
  • ενώ ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής οι επιχειρησιακές λειτουργίες με 4,6%.
  • Η κατασκευή ιστοσελίδων (web front-end) και
  • η συγγραφή προωθητικών κειμένων συγκεντρώνουν από 3,9% η κάθε μία.
  • Ακολουθούν τα ερωτήματα για την έναρξη επιχείρησης με 3,8%,
  • τα κείμενα αυτοπαρουσίασης όπως τα βιογραφικά με 3,3%,
  • καθώς και τα κείμενα εργασιακού χώρου με 2,9%.
  • Η λίστα συμπληρώνεται με τη συναισθηματική υποστήριξη στο 2,1%,
  • την ευεξία και τη φυσική κατάσταση στο 2,0%,
  • ενώ η δομημένη εξαγωγή δεδομένων καταλαμβάνει το 1,9%.

Πάντως, όταν η ίδια χρήση ταξινομηθεί ανά επαγγελματική ομάδα, η εικόνα διαφοροποιείται αισθητά.

  • Η πληροφορική και τα μαθηματικά κυριαρχούν με ποσοστό 26,4%.
  • Ακολουθεί ο τομέας της εκπαίδευσης με 11,7%,
  • ενώ οι τέχνες, ο σχεδιασμός και τα ΜΜΕ καταλαμβάνουν το 11,4%.
  • Την ίδια στιγμή, οι πωλήσεις συγκεντρώνουν 9,9% και
  • η διοικητική υποστήριξη 7,9%.
  • Η διοίκηση, τα οικονομικά, οι επιστήμες, η μηχανική και ο τομέας της υγείας μοιράζονται από ένα μικρότερο κομμάτι των συνολικών αλληλεπιδράσεων.

Η συσχέτιση ΑΕΠ - Τεχνητής Νοημοσύνης και το φάσμα του «χαμένου τραίνου»

Η θέση της Ελλάδας δεν είναι τυχαία. Σύμφωνα με την Anthropic, διαπιστώνεται ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ και τον δείκτη χρήσης. Κάθε 1% υψηλότερο εισόδημα συνδέεται με 0,7% υψηλότερη υιοθέτηση της τεχνολογίας. Οι πλουσιότερες οικονομίες, με ισχυρή ψηφιακή συνδεσιμότητα και προσανατολισμό στη γνώση παρά στη βαριά βιομηχανία, κινούνται με ταχύτερους ρυθμούς.

Για να υπάρχει μέτρο σύγκρισης με μεγαλύτερες οικονομίες, στις ΗΠΑ ο δείκτης AUI καταγράφεται στο 3,62, στον Καναδά στο 2,91, στο Ηνωμένο Βασίλειο στο 2,67, στη Γαλλία στο 1,94 και στην Ιαπωνία στο 1,86. Η Ελλάδα, με την τιμή 1,51, μπορεί να υπολείπεται αυτών των χωρών, στέκεται όμως σαφώς πάνω από τον διεθνή μέσο όρο.

Από πλευράς πάντως, η εταιρεία προειδοποιεί για τις επιπτώσεις αυτής της διεθνούς ανισότητας. Αν η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει μεγαλύτερο παραγωγικό πλεονέκτημα στις ισχυρότερες οικονομίες, υπάρχει ο κίνδυνος να προκληθεί μια νέα «οικονομική απόκλιση», όπως συνέβη ιστορικά με τον εξηλεκτρισμό και τη μηχανή εσωτερικής καύσης. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι χώρες με χαμηλότερη υιοθέτηση τείνουν να αναθέτουν ολόκληρες εργασίες στα μοντέλα αυτοματοποιημένα. Αντίθετα, οι κοινωνίες με υψηλότερους δείκτες χρησιμοποιούν την τεχνολογία πιο συνεργατικά, αξιοποιώντας την ως εργαλείο μάθησης και ενίσχυσης των δυνατοτήτων τους. Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι σε ποια από τις δύο κατηγορίες θα εδραιωθεί η Ελλάδα όταν αποτυπωθεί η μελλοντική πορεία του δείκτη.

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