Στη φυλακή ο Αιγύπτιος που σχεδίαζε την επίθεση με χειροβομβίδα στο σπίτι του Ντογιάκου

Στη φυλακή οδηγήθηκε, μετά την απολογία του, ο 30χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται ότι σχεδίαζε να τοποθετήσει χειροβομβίδα στην οικία του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισιδώρου Ντογιάκου.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος απολογήθηκε για διακεκριμένη κατοχή όπλου, φέρεται να επέμεινε στους ισχυρισμούς που είχε προβάλει και κατά την προανάκριση. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, δρούσε κατ’ εντολήν κρατούμενου στις φυλακές Διαβατών, καταδικασμένου σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ο οποίος του είχε υποσχεθεί αμοιβή 2.500 ευρώ για να αφήσει την αμυντική χειροβομβίδα έξω από το σπίτι του πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού.

Η σύλληψή του έγινε την περασμένη Παρασκευή στην Άνω Γλυφάδα, λίγη ώρα αφότου είχε παραλάβει τη χειροβομβίδα, την οποία, σύμφωνα με τις αρχές, του παρέδωσε μέσα σε ποτήρι ένας 27χρονος Έλληνας που εξακολουθεί να διαφεύγει της σύλληψης.

Την ίδια ώρα, ο ισοβίτης των φυλακών Διαβατών αντιμετωπίζει κατηγορία για ηθική αυτουργία στη διακεκριμένη κατοχή όπλου και αναμένεται να απολογηθεί αύριο, μετά την προθεσμία που έλαβε από τον ανακριτή.

Ο ισοβίτης είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, ενώ, στο ποινικό παρελθόν του περιλαμβάνονται και ληστείες.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του Αιγύπτιου αμέσως μόλις παρέλαβε τη χειροβομβίδα, χωρίς να προλάβει να προχωρήσει σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε επίσης έρευνα στο σπίτι του Έλληνα που φέρεται να παρέδωσε τη χειροβομβίδα. Εκεί εντοπίστηκαν ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ, ενώ ο ίδιος δεν βρέθηκε στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ο προφυλακιστέος παρακολουθείτο εδώ και καιρό, καθώς οι Αρχές εκτιμούσαν ότι ενδέχεται να προχωρούσε σε χτύπημα σε στόχο που σχετιζόταν με το σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου.

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