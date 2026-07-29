ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται την Πέμπτη – Η λίστα

Snapshot Την Πέμπτη 30 Ιουλίου θα καταβληθούν επιδόματα του ΟΠΕΚΑ σε 1 εκατομμύριο δικαιούχους.

Το Επίδομα Παιδιού θα καταβληθεί σε 434.267 δικαιούχους με συνολικό ποσό 89.778.379,39 ευρώ.

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα θα καταβληθεί σε 144.354 δικαιούχους μέσω προπληρωμένης κάρτας και σε 593 δικαιούχους χωρίς κάρτα.

Τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, καθώς και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Πληρωμές θα γίνουν επίσης για αναπηρικά επιδόματα, σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων και επιδόματα κοινωνικής αλληλεγγύης, μεταξύ άλλων. Snapshot powered by AI

Την Πέμπτη 30 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, σε 1 εκατ. δικαιούχους.

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Ποιοι πάνε ταμείο την Πέμπτη

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, αναλυτικά θα πληρωθούν:

Επίδομα Παιδιού : 434.267 δικαιούχοι - 89.778.379,39 ευρώ

: 434.267 δικαιούχοι - 89.778.379,39 ευρώ Επίδομα Στέγασης : 166.533 δικαιούχοι - 19.772.469,48 ευρώ

: 166.533 δικαιούχοι - 19.772.469,48 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 144.354 δικαιούχοι - 32.837.417,46 ευρώ

(με προπληρωμένη κάρτα): 144.354 δικαιούχοι - 32.837.417,46 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 593 δικαιούχοι - 138.771,13 ευρώ

(χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 593 δικαιούχοι - 138.771,13 ευρώ Αναπηρικά : 193.033 δικαιούχοι - 100.735.408,56 ευρώ

: 193.033 δικαιούχοι - 100.735.408,56 ευρώ Επίδομα Ομογενών : 4.858 δικαιούχοι - 172.648,43 ευρώ

: 4.858 δικαιούχοι - 172.648,43 ευρώ Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων , ν.1296/1982: 11.597 δικαιούχοι - 4.565.773,09 ευρώ

, ν.1296/1982: 11.597 δικαιούχοι - 4.565.773,09 ευρώ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων : 23.909 δικαιούχοι - 10.258.341,04 ευρώ

: 23.909 δικαιούχοι - 10.258.341,04 ευρώ Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων : 463 δικαιούχοι - 158.894,29 ευρώ

: 463 δικαιούχοι - 158.894,29 ευρώ Έξοδα Κηδείας : 86 δικαιούχοι - 68.800 ευρώ

: 86 δικαιούχοι - 68.800 ευρώ Επίδομα Γέννησης : 9.046 δικαιούχοι - 11.927.150 ευρώ

: 9.046 δικαιούχοι - 11.927.150 ευρώ Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών : 7 δικαιούχοι - 3.300 ευρώ

: 7 δικαιούχοι - 3.300 ευρώ Κόκκινα Δάνεια : 2.745 δικαιούχοι- 230.121,62 ευρώ

: 2.745 δικαιούχοι- 230.121,62 ευρώ Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές : 17 δικαιούχοι - 17.000 ευρώ

: 17 δικαιούχοι - 17.000 ευρώ Ευάλωτοι Οφειλέτες : 404 δικαιούχοι - 42.521,37 ευρώ

: 404 δικαιούχοι - 42.521,37 ευρώ Επίδομα Αναδοχής : 640 δικαιούχοι - 493.830,90 ευρώ

: 640 δικαιούχοι - 493.830,90 ευρώ Επαγγελματική αναδοχή : 8 δικαιούχοι - 14.800 ευρώ

: 8 δικαιούχοι - 14.800 ευρώ Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού : 2.396 δικαιούχοι - 1.884.833,72 ευρώ

: 2.396 δικαιούχοι - 1.884.833,72 ευρώ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 12.196 δικαιούχοι - 2.936.130,94 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.