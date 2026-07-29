ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται την Πέμπτη – Η λίστα
Αναλυτικά η λίστα με τα επιδόματα που θα πληρωθούν αύριο Πέμπτη
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- Την Πέμπτη 30 Ιουλίου θα καταβληθούν επιδόματα του ΟΠΕΚΑ σε 1 εκατομμύριο δικαιούχους.
- Το Επίδομα Παιδιού θα καταβληθεί σε 434.267 δικαιούχους με συνολικό ποσό 89.778.379,39 ευρώ.
- Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα θα καταβληθεί σε 144.354 δικαιούχους μέσω προπληρωμένης κάρτας και σε 593 δικαιούχους χωρίς κάρτα.
- Τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, καθώς και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών.
- Πληρωμές θα γίνουν επίσης για αναπηρικά επιδόματα, σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων και επιδόματα κοινωνικής αλληλεγγύης, μεταξύ άλλων.
Την Πέμπτη 30 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, σε 1 εκατ. δικαιούχους.
Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Ποιοι πάνε ταμείο την Πέμπτη
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, αναλυτικά θα πληρωθούν:
- Επίδομα Παιδιού: 434.267 δικαιούχοι - 89.778.379,39 ευρώ
- Επίδομα Στέγασης: 166.533 δικαιούχοι - 19.772.469,48 ευρώ
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 144.354 δικαιούχοι - 32.837.417,46 ευρώ
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 593 δικαιούχοι - 138.771,13 ευρώ
- Αναπηρικά: 193.033 δικαιούχοι - 100.735.408,56 ευρώ
- Επίδομα Ομογενών: 4.858 δικαιούχοι - 172.648,43 ευρώ
- Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.597 δικαιούχοι - 4.565.773,09 ευρώ
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.909 δικαιούχοι - 10.258.341,04 ευρώ
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 463 δικαιούχοι - 158.894,29 ευρώ
- Έξοδα Κηδείας: 86 δικαιούχοι - 68.800 ευρώ
- Επίδομα Γέννησης: 9.046 δικαιούχοι - 11.927.150 ευρώ
- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 7 δικαιούχοι - 3.300 ευρώ
- Κόκκινα Δάνεια: 2.745 δικαιούχοι- 230.121,62 ευρώ
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι - 17.000 ευρώ
- Ευάλωτοι Οφειλέτες: 404 δικαιούχοι - 42.521,37 ευρώ
- Επίδομα Αναδοχής: 640 δικαιούχοι - 493.830,90 ευρώ
- Επαγγελματική αναδοχή: 8 δικαιούχοι - 14.800 ευρώ
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.396 δικαιούχοι - 1.884.833,72 ευρώ
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 12.196 δικαιούχοι - 2.936.130,94 ευρώ
Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.
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