Φωτιά στην Πάρο: Δορυφορική εικόνα καταγράφει τα σημεία από όπου πέρασε η πυρκαγιά

Snapshot Η φωτιά στην Πάρο προκάλεσε εκτεταμένη διασπορά καπνού που επηρέασε τις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη.

Δορυφορικά δεδομένα και αριθμητικά μοντέλα κατέγραψαν τη μεταφορά του νέφους καπνού υπό την επίδραση των ανέμων.

Η πυρκαγιά κάλυψε περίπου 10.000 στρέμματα σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις δορυφορικών θερμών σημείων.

Η ακριβής έκταση της καμένης περιοχής θα καθοριστεί με ανάλυση υψηλής ανάλυσης δορυφορικών εικόνων.

Μετεωρολογικά δεδομένα κατέγραψαν τις ριπές ανέμου την ημέρα της πυρκαγιάς, που συνέβαλαν στη διασπορά του καπνού. Snapshot powered by AI

Ο καπνός από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην Πάρο επηρέασε σημαντικά αρκετά νησιά των Κυκλάδων, καθώς και τμήματα της βόρειας Κρήτης. Η μεταφορά του νέφους καπνού έγινε υπό την επίδραση των επικρατούντων ανέμων, σύμφωνα με προσομοιώσεις της υπηρεσίας AtmoHub, που παρακολουθεί την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα.

Η προσομοίωση που δημοσίευσε το AtmoHub στο Facebook βασίστηκε σε δορυφορικά δεδομένα και αριθμητικά μοντέλα μεταφοράς καπνού, αποτυπώνοντας τη διασπορά του νέφους σε περιοχές των Κυκλάδων και της βόρειας Κρήτης. Ο καπνός, μεταφερόμενος από τους ανέμους, επηρέασε την ποιότητα του αέρα σε ευρεία γεωγραφική κλίμακα, εγείροντας ανησυχίες για την περιβαλλοντική κατάσταση και την υγεία των κατοίκων.

Νωρίτερα, το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρουσίασε μια πρώτη εκτίμηση για την έκταση που κάλυψε η φωτιά στην Πάρο. Βάσει των θερμών σημείων που κατέγραψαν δορυφόροι πολικής τροχιάς μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, η πυρκαγιά φαίνεται να έχει εξαπλωθεί σε περίπου 10.000 στρέμματα. Οι επιστήμονες τόνισαν ότι πρόκειται για μια αρχική εκτίμηση και δεν αντιστοιχεί απαραίτητα στην τελική καμένη επιφάνεια.

Η εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει τα θερμά σημεία που εντόπισε το όργανο VIIRS των δορυφόρων SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21 πάνω από την περιοχή της πυρκαγιάς. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι ριπές ανέμου την ημέρα της πυρκαγιάς, όπως καταγράφηκαν από αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η χωρική κατανομή αυτών των δεδομένων υποδεικνύει ότι η φωτιά επηρέασε έκταση γύρω στα 10.000 στρέμματα, όμως η ακριβής μέτρηση των καμένων εκτάσεων θα προκύψει μετά από επεξεργασία δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης. Αυτή η διαδικασία θα βοηθήσει να αποτυπωθούν με ακρίβεια οι περιοχές που έχουν καεί και να εντοπιστούν τυχόν μη καμένες νησίδες μέσα στην καμένη ζώνη.

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