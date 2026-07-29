Φωτιά τώρα στο Μορόνι Ηρακλείου Κρήτης

Snapshot Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή Μορόνι του Δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και στο σημείο επιχειρούν 58 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 18 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Οι πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά, αλλά δυσχεραίνονται από τους ισχυρούς ανέμους στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή Μορόνι του Δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, ενώ έχουν κινητοποιηθεί 58 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ το έργο τους δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή