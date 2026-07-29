Φωτιά τώρα στο Μορόνι Ηρακλείου Κρήτης
Στο σημείο ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής
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- Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή Μορόνι του Δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο Κρήτης.
- Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και στο σημείο επιχειρούν 58 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 18 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
- Οι πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά, αλλά δυσχεραίνονται από τους ισχυρούς ανέμους στην περιοχή.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή Μορόνι του Δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο Κρήτης.
Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, ενώ έχουν κινητοποιηθεί 58 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ το έργο τους δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή
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