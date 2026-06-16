Η Κατερίνα Παπουτσάκη πόζαρε με μπικίνι στα 47 της και εντυπωσίασε με την καλλίγραμμη σιλουέτα της
Η ανάρτηση της ηθοποιού με «άρωμα» καλοκαιριού
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Η Κατερίνα Παπουτσάκη «ανέβασε» το θερμόμετρο στο Instagram ποζάροντας με μαγιό και άκρως καλοκαιρινή διάθεση.
Η γνωστή ηθοποιός έκανε ένα μικρό διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για να απολαύσει μικρές ανάσες δροσιάς και το μεσημέρι της Τρίτης (16/6) μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους διάφορα στιγμιότυπα.
Σε ένα από αυτά η Κατερίνα Παπουτσάκη φαίνεται να κάνει ένα εντυπωσιακό μακροβούτι στην πισίνα, ενώ σε ένα άλλο να ποζάρει με χάρη ξαπλωμένη στο γκαζόν.
Η ηθοποιός φορούσε ένα υπέροχο μαύρο μπικίνι που αναδείκνυε το καλλίγραμμο σώμα της, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «À la piscine».
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