Η Κατερίνα Παπουτσάκη πόζαρε με μπικίνι στα 47 της και εντυπωσίασε με την καλλίγραμμη σιλουέτα της

Η ανάρτηση της ηθοποιού με «άρωμα» καλοκαιριού

Ανθή Κουρεντζή

Η Κατερίνα Παπουτσάκη πόζαρε με μπικίνι στα 47 της και εντυπωσίασε με την καλλίγραμμη σιλουέτα της

Η Κατερίνα Παπουτσάκη / Instagram

LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Κατερίνα Παπουτσάκη «ανέβασε» το θερμόμετρο στο Instagram ποζάροντας με μαγιό και άκρως καλοκαιρινή διάθεση.

Η γνωστή ηθοποιός έκανε ένα μικρό διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για να απολαύσει μικρές ανάσες δροσιάς και το μεσημέρι της Τρίτης (16/6) μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους διάφορα στιγμιότυπα.

Σε ένα από αυτά η Κατερίνα Παπουτσάκη φαίνεται να κάνει ένα εντυπωσιακό μακροβούτι στην πισίνα, ενώ σε ένα άλλο να ποζάρει με χάρη ξαπλωμένη στο γκαζόν.

Η ηθοποιός φορούσε ένα υπέροχο μαύρο μπικίνι που αναδείκνυε το καλλίγραμμο σώμα της, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «À la piscine».

https://www.instagram.com/p/DZpGA--CHIq/

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:24ΥΓΕΙΑ

Γιατί είναι πιο δύσκολο να καταλάβουμε τις γυναίκες ψυχοπαθείς

17:19LIFESTYLE

«Θύελλα» αντιδράσεων κατά του Μπρούκλιν Μπέκαμ μετά το διαφημιστικό spot για το Μουντιάλ: «Σταμάτα να εκμεταλλεύεσαι τους γονείς σου»

17:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ – Κοινοβουλευτική ομάδα: Ο Φάμελλος αντικατέστησε Παππά και Ζαχαριάδη

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «αδειάζει» τον Νετανιάχου - Οργή στο Ισραήλ, οι Αμερικάνοι αρνήθηκαν να τους δώσουν το κείμενο του Μνημονίου με το Ιράν

17:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεταναστευτικό: Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην Ελλάδα - Στα Χανιά ο Πλεύρης με την υπεύθυνη της Κομισιόν

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή σε τροχαίο στη Μύκονο 37χρονη Ιταλίδα - Είχε ταξιδέψει για το μπάτσελορ του γάμου της

16:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκπτωση 3%

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στην Εντατική του Νοσοκομείου Ηρακλείου 13χρονος και 16χρονος μετά από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια

16:53ΚΟΣΜΟΣ

«Μπαμπά, δώσε μου τον λόγο σου ότι δεν θα παραιτηθείς όταν πεθάνω»: Η εξομολόγηση Μπάιντεν στον Tζει Λένο για την τελευταία επιθυμία του γιου του, Μπο

16:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στη Δράμα: Σκότωσε την Αντιγόνη με 7 μαχαιριές – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται θερμή εισβολή το επόμενο 15ημερο – Τι απαντά ο Κολυδάς στα σενάρια για καύσωνα

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνας: Συναγερμός για δύο εστίες φωτιάς σε κοντινή απόσταση

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Σύμβολο Διπλωματίας: O Μερτς δώρισε στον Τραμπ ένα μπλουζάκι με το λογότυπο «Trump 47» - Βίντεο

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Ποιες απομένουν και πότε είναι η επόμενη

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο ανήλικοι μετά από ατυχήματα με πατίνια

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Economist: Γιατί αποτυγχάνουν οι ουκρανικοί πύραυλοι και τα drones απέναντι στη ρωσική αεράμυνα

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα - Δημογλίδου: «Ο δράστης παρακολουθούνταν από ψυχολόγο, δεν είχε ενημερωθεί η υπηρεσία»

16:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Τι αλλάζει μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού - Πότε θα καταβληθεί

16:30LIFESTYLE

Η Κατερίνα Παπουτσάκη πόζαρε με μπικίνι στα 47 της και εντυπωσίασε με την καλλίγραμμη σιλουέτα της

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος G7: Συνομιλίες για την εκεχειρία στο Ιράν και τον πόλεμο στην Ουκρανία με πρωταγωνιστή τον Τραμπ - Τι «έπιασαν» τα καυτά μικρόφωνα - «Όπως πέφτουν τα καύσιμα θα πέσουν τα πάντα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:56ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή σε τροχαίο στη Μύκονο 37χρονη Ιταλίδα - Είχε ταξιδέψει για το μπάτσελορ του γάμου της

15:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για voucher έως €600 – Αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια – Όλες οι αλλαγές του προγράμματος

16:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στη Δράμα: Σκότωσε την Αντιγόνη με 7 μαχαιριές – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

09:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρικό βουνό φέρνει μπόρες και καταιγίδες - Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Δράμα: «Δεν δεχόταν τον χωρισμό» - Η αιχμηρή ανάρτηση της Λένας Διβάνη

07:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιούλιος - Η πρόγνωση ECMWF, UKMO, JMA και άλλων 5 μετεωρολογικών κέντρων

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνας: Συναγερμός για δύο εστίες φωτιάς σε κοντινή απόσταση

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις - Ποιοι είναι οι... τυχεροί (αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα)

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης: Δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά o θάνατος της νοσηλεύτριας στο Ναύπλιο

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Άγριος καυγάς ανάμεσα σε δύο μαθήτριες Γυμνασίου στην Εύβοια

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκάλα γλέντησε με νταούλια και χορούς το διαζύγιο μετά από 24 χρόνια γάμου, έξω από τα δικαστήρια

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Ο 50χρονος είχε απειλήσει με όπλο την Αντιγόνη δύο εβδομάδες πριν τη σκοτώσει

11:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δράμα: Ζούσε με τους γονείς του ο 50χρονος δολοφόνος - Πώς σκότωσε την άτυχη Αντιγόνη

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο όταν τρώτε τακτικά ψωμί με προζύμι

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Δαβαράκης για Γιωτόπουλο: «17 ανθρώπους έστειλε στον τάφο, να μην εκτίσει 25 χρόνια ποινή;»

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Τέθηκε σε αργία ο Μητροπολίτης που έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε περαστικούς στα Πετράλωνα

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα - Δημογλίδου: «Ο δράστης παρακολουθούνταν από ψυχολόγο, δεν είχε ενημερωθεί η υπηρεσία»

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται θερμή εισβολή το επόμενο 15ημερο – Τι απαντά ο Κολυδάς στα σενάρια για καύσωνα

16:53ΚΟΣΜΟΣ

«Μπαμπά, δώσε μου τον λόγο σου ότι δεν θα παραιτηθείς όταν πεθάνω»: Η εξομολόγηση Μπάιντεν στον Tζει Λένο για την τελευταία επιθυμία του γιου του, Μπο

06:52LIFESTYLE

MasterChef: Η ημερομηνία του τελικού και όσα θα δούμε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ