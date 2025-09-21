Κατερίνα Παπουτσάκη: Κυριακάτικη βόλτα στο Ζάππειο με τους γιους της και τον σύντροφό της

Στο Ζάππειο βρέθηκε το πρωί της Κυριακής (21/9) η Κατερίνα Παπουτσάκη με τους γιους της και τον σύντροφό της, Θάνο Χατζόπουλο.

Η ηθοποιός αξιοποίησε την μικρή παύση από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις περνώντας τον ελευθέρο χρόνο της παρέα με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Όλοι μαζί απόλαυσαν τη βόλτα τους στο Ζάππειο και η Κατερίνα Παπουτσάκη μοιράστηκε σχετικά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Σε μια από τις φωτογραφίες που ανήρτησε η ηθοποιός βλέπουμε τον σύντροφό της να ποζάρει δίπλα στον γιο της, ενώ εκείνος κρατάει και το πατίνι του.

Διαβάστε επίσης