Έφυγαν τρέχοντας, «κάηκε» ο Λοβέρδος για τον ανασχηματισμό και η αγωνία για το Ταμείο

Τρέξιμο

Σχεδόν τρέχοντας έφυγαν οι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ από τον εξώστη του Παλλάς, μετά το τέλος της «κατσάδας» που τους επεφύλασσε ο Αλέξης Τσίπρας. Άσχετα με τον χειρισμό πάντως που θα ακολουθήσουν τα στελέχη των δύο κομμάτων, αποφεύγοντας να αντιπαρατεθούν ευθέως με τον πρώην πρωθυπουργό, στα πηγαδάκια της... Βουκουρεστίου αρκετοί εξέφραζαν ότι ένιωσαν ιδιαίτερα άβολα, όχι τόσο λόγω της «εξορίας» στον εξώστη, αλλά λόγω της επίθεσης του πρώην (και μελλοντικού;) ηγέτη τους.

Καλά τα είπε!

Ταυτόχρονα πάντως, άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονταν... ενθουσιασμένα με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, εκφράζοντας την απόλυτη συμφωνία τους με τα όσα τους «έσουρε» ο πρώην πρωθυπουργός και δηλώνοντας έτοιμοι για την επόμενη φάση της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης. Το αν τους θέλει δίπλα του ο ίδιος ο Τσίπρας, ή αν σκοπεύει να τους κρατήσει στον «εξώστη», δε φάνηκε να τους απασχολεί έντονα.

Ο Ανδρουλάκης και η πάσα στον Παύλο Μαρινάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, αν και όπως μαθαίνουμε παίζει και ο ίδιος μπάσκετ, μάλλον δε έχει δώσει έστω μια οδηγία στο κόμμα του να μην δίνουν την μπάλα στον αντίπαλο ειδικά όταν αυτός είναι στην ρακέτα και είναι και 2,05.

Διότι όταν βγαίνουν μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και επιχειρούν να τον ταυτίσουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια προσπάθεια να πείσουν ότι βρίσκονται απέναντί του την ώρα που στελέχη του κόμματος ρίχνουν… γέφυρες και ο ίδιος ο Ανδρουλάκης μιλά για νίκη με μια ψήφο και συνεργασίες, ουσιαστικά δίνουν πάσα στον Παύλο Μαρινάκη.

Έτσι χθες όταν ρωτήθηκε για τα περί κεντροαριστεράς σημείωσε ότι «εμείς δεν συμμετέχουμε σε αυτή τη συζήτηση ούτε και οφείλουμε κάποια απάντηση» για να υπογραμμίσει με νόημα ότι για όλα αυτά -περί συνεργασιών- κάποια στιγμή πρέπει να τα απαντήσει το ΠΑΣΟΚ. Γιατί; διότι πολύ απλά στελέχη του εμφανίζονται να τον θεωρούν εν δυνάμει συνομιλητή και μάλλον ξέχασαν πολύ εύκολα τις εποχές που για τον κ. Τσίπρα -ο οποίος όπως τόνισε ο Υφυπουργός εμφανίστηκε «ίδιος και απαράλλαχτος»- και τους συν αυτώ ήταν «προδότες και γερμανοτσολιάδες».

«Ομάδες», αυτή η μάστιγα

Μην μου πείτε ότι δεν σας εκνευρίζει η συμπερίληψή σας σε διάφορες ομάδες με 10-20-30 ή και περισσότερους συμμετέχοντες στις δημοφιλείς εφαρμογές για την συνεχή και αδιάκοπη επικοινωνία στο κινητό. Άλλες ομάδες στην εργασία -πιο κλειστές ή πιο ανοικτές- άλλο group για την συζήτηση με τα παιδιά, άλλη ομάδα με τους κολλητούς, άλλη ομάδα για τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου με συνέπεια μηνύματα, περισσότερα SMS και χαμένο χρόνο στο scrolling...

Κι όμως, ένα πουλάκι μου είπε ότι την τακτική αυτή των ομάδων στις δημοφιλείς εφαρμογές επικοινωνίας επιλέγουν και οι συνεργάτες διαφόρων πολιτικών που σκέπτονται ή σχεδιάζουν να δημιουργήσουν νέους πολιτικούς σχηματισμούς για να επικοινωνούν συνεχώς με τους συνεργάτες τους και να είναι συνεχώς... on board, περνώντας όσους γοητεύονται από τα μηνύματα, τις απόψεις και τις θέσεις των υποψηφίων αρχηγών ακόμη κι αν δεν πρόσκεινται στον ίδιο πολιτικό χώρο

Quiz για πολύ δυνατούς λύτες

Υπάρχει περίπτωση να ηγηθεί νέου κόμματος η Μαρία Καρυστιανού, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Καραχάλιος ότι συζητούνταν και σχεδιαζόταν παρασκηνιακά εδώ και μήνες, ή μήπως οι προσπάθειες έχουν εγκαταλειφθεί; Και πόσο πιθανό είναι το ενδεχόμενο να στρατολογηθούν στον νέο πολιτικό σχηματισμό πολιτικά πρόσωπα από υφιστάμενα πολιτικά κόμματα που σύμφωνα με τις μετρήσεις μπορεί να πνέουν τα λοίσθια; Είναι απίθανο ή πιθανό -εφ΄όσον η Μαρία Καρυστιανού αποτολμήσει τελικώς να κατέλθει στην κεντρική πολιτική σκηνή- να συμμετάσχουν στο νέο κόμμα κάποιοι εν ενεργεία βουλευτές, εσωτερικού ή ακόμη και... εξωτερικού; Ρωτάω και στο μέλλον θα σας αποκαλύψω περισσότερα.

«Θα συμπεριληφθούν στο επόμενο βιβλίο»

Δυνατός κομματικός παράγοντας της ευρύτερης κεντροαριστεράς, σχολιάζοντας τις πιθανές συμμετοχές στο κόμμα Τσίπρα -προσοχή, η συζήτηση αυτή έγινε πριν την επίσημη παρουσίαση της «Ιθάκης» στο Παλλάς- παρατηρούσε χαμογελώντας: «Το μόνο βέβαιον είναι ότι αποφασίσουν να ευθυγραμμιστούν με τον Αλέξη Τσίπρα εντασσόμενοι στο υπό συγκρότηση κόμμα πρέπει να είναι σίγουροι ότι... θα συμπεριληφθούν στο επόμενο βιβλίο του».

Τι ψήφισε το 48% των αγροτών;

Προτείνω στον πρόεδρο Κυριάκο Μητσοτάκη να αγοράσει καμιά κατοσταριά φίμωτρα και να τα μοιράσει σε βουλευτές της ΝΔ οι οποίοι πάσχουν από αδολεσχία. Ρωτήστε το ChatGPT τι είναι η αδολεσχία και θα καταλάβετε... Αν συνεχίσουν να προκαλούν ορισμένοι γαλάζιοι με τις δημόσιες δηλώσεις τους δεν θα πάρει ούτε 24% η ΝΔ την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Και για να είμαι σαφής. Άκουγα τον βουλευτή Α Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Στράτο Σιμόπουλο, να λέει με ύφος χιλίων καρδιναλίων στο OPEN: «Για εμένα πρέπει να επέμβει η αστυνομία, ακόμα και με τη βία. Πρέπει να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Γι’ αυτό είναι η αστυνομία. Πρέπει να ανοίξουν οι δρόμοι. Κάποτε πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία». Να επικρατήσει ο νόμος και τάξη ακόμα και με βία είπε χαρακτηριστικά ο γαλάζιος βουλευτής. Ωραιότατα. Την ώρα που το Μαξίμου προσπαθεί να αποκλιμακώσει την ένταση ο σύντροφος εκ Θεσσαλονίκης θέλει ξύλο με τα ΜΑΤ! Ξεχνάει προφανώς ότι οι αγρότες στις προηγούμενες εκλογές ψήφισαν σε ποσοστό 48% ΝΔ... Γι' αυτό σας λέω επειγόντως φίμωτρα.

«Κάηκε» ο Λοβέρδος για τον ανασχηματισμό

Αν ο ανασχηματισμός γίνει σύντομα, μετά τις γιορτές όπως θρυλείται, ο φίλος μου ο Ανδρέας μάλλον δεν θα δει την πόρτα του μεγάρου Τσίλερ. Γι' αυτό και βγήκε στο Kontra channel να απολογηθεί άρον άρον για τη σύλληψη του υιού του και να δηλώσει ότι ο νόμος ισχύει για όλους και ότι δεν μπορεί να δικαιολόγηση τη συμπεριφορά του παιδιού του παρά το γεγονός ότι θα το στηρίξει... Χαιρέτα το το χαρτοφυλάκιο που χάνεις...

Οι «χρυσοί» κάδοι του Δούκα και ο Μπακογιάννης

Την ώρα που η ΝΔ ταλανίζεται από το αγροτικό και τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Κώστας Μπακογιάννης εργάζεται μεθοδικά για την επιστροφή του στο Δήμο Αθηναίων. Χθες έκανε μια ακόμη καταγγελία για τον Χάρη Δούκα και για προκλητικές σπατάλες στις οποίες προχωράει η δημοτική αρχή Δούκα με την προμήθεια 660 κάδων συλλογής απορριμμάτων σε χώρους κοινωνικοποίησης σκύλων, προϋπολογισμού, με βάση τη διακήρυξη, 998.480 ευρώ. Ήτοι 1.512 ευρώ, ο κάθε «χρυσός κάδος» και μάλιστα η δαπάνη θα γίνει από ιδίους πόρους, δηλαδή από τα ανταποδοτικά τέλη των Αθηναίων. Δεν τα λες και λίγα...

Το στοίχημα των εκταμιεύσεων και τα μπόνους

«Αγώνα δρόμου» δίνουν οι τράπεζες για να υπερ-καλύψουν τους στόχους χρηματοδότησης για το 2025, καθώς γνωρίζουν πολύ καλά ότι και τα μπόνους τους εξαρτώνται από το πόσο καλά θα πάνε σε αυτό τον τομέα. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο του έτους είναι παραδοσιακά το καλύτερο, όμως ειδικά φέτος, με τις τιμές των μετοχών να έχουν εκτιναχθεί, οι τραπεζίτες έχουν ένα παραπάνω κίνητρο, καθώς ο «μποναμάς» που λαμβάνουν επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό και από τη χρηματιστηριακή τους αποτίμηση. Άρα έχουν έναν παραπάνω λόγο να κάνουν χρηματιστηριακό… ταμείο.

Η αγωνία για το Ταμείο

Με… τσίτα τα γκάζια τρέχει η ΕΥΣΤΑ, η υπηρεσία που είναι αρμόδια για το Ταμείο Ανάκαμψης καθώς τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει έως και υπερβολικά. Αν αφαιρέσουμε και τις γιορτές, έχουμε στην πραγματικότητα έξι μήνες μέχρι το “game over” και τη στιγμή που θα πρέπει να γίνει ο μεγάλος απολογισμός του τι πετύχαμε και τι χάσαμε. Η πίεση είναι τεράστια, ξεκινώντας από το ανώτατο πολιτικό επίπεδο και φτάνοντας μέχρι το τελευταίο στέλεχος της ΕΥΣΤΑ, καθώς η επιτυχία ή η αποτυχία μπορεί να σημαίνει μέχρι και το πολικό μέλλον κάποιων.

«Φορτώνουν» ρευστότητα οι κατασκευαστές

Με επιπλέον ρευστότητα που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ μπαίνουν στη νέα χρονιά οι κατασκευαστικές εταιρείες και μάλιστα με τις «ευχές» των επενδυτών, μια που οι εκδόσεις των ομολόγων καλύπτονται άμεσα και με το παραπάνω. Lamda και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ «σήκωσαν» αθροιστικά πάνω από 1 δισ. ευρώ, ενώ περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ αναμένεται να φέρει στα ταμεία της ΑΚΤΩΡ το ομόλογο που βρίσκεται στα σκαριά. Προφανώς ένα μεγάλο κομμάτι των χρημάτων κατευθύνεται στην αποπληρωμή παλιών ομολόγων, όμως οι κατασκευαστές φροντίζουν να έχουν και επιπλέον ρευστότητα που έρχονται για τα μεγάλα έργα που έρχονται και το 2026.

