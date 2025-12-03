Ο Τσιάρας και ο μουντζούρης, η σύγκριση Τσίπρα-Πιερρακάκη και τα νεύρα του Ανδρουλάκη

Η μεγάλη μέρα του Τσίπρα

Την έναρξη μιας νέας πολιτικής φάσης για τον Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να σηματοδοτήσει η παρουσίαση του βιβλίου του με τον τίτλο «Ιθάκη» σήμερα στο Παλλάς. Η εκδήλωση συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όχι μόνο του κοινού της Κεντροαριστεράς αλλά και ευρύτερων πολιτικών κύκλων. Μετά την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ και την κυκλοφορία του βιβλίου, η παρουσίαση αντιμετωπίζεται ως σημείο οριστικής τομή, καθώς με το βιβλίο ο Τσίπρας κλείνει τον κύκλο του χθες και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, επανατοποθετούμενος στο πολιτικό σκηνικό με πιο σύγχρονη και πρακτική ρητορική. Πηγές κοντά στον ίδιο υποστηρίζουν ότι ο τόνος της ομιλίας θα είναι προσανατολισμένος στην τρέχουσα πραγματικότητα παρά σε αναδρομές του παρελθόντος. Αντίπαλοι και αναλυτές θα ψάξουν για μηνύματα και συμβολισμούς. Αν δηλαδή η «Ιθάκη» λειτουργήσει ως αφετηρία για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό και την ολική του επαναφορά στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Σύγκριση Τσίπρα - Πιερρακάκη

«Εμείς δεν έχουμε Τσίπρα που χρέωσε τη χώρα, εμείς έχουμε Πιερρακάκη που είναι υποψήφιος για πρόεδρος του Eurogroup». Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε χθες κυβερνητικός εκπρόσωπος κύριος Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στο βιβλίο του Τσίπρα για τον οποίον πρόσθεσε ότι έχει κουράσει πάρα πολύ... με τα βιβλία μυθοπλασίας που γράφει...

Το καρφί σε Βενιζέλο

Έριξε και το καρφί του προς τον κ. Ευάγγελο Βενιζέλο ο οποίος την άλλη εβδομάδα θα βρεθεί σε εκδήλωση εφημερίδας όπως σας γράψαμε χθες μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Το αν η χώρα είναι διακυβερνήσιμη θα το αποφασίσουν οι πολίτες ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτό όμως που μου έκανε εντύπωση είναι ότι αποκάλεσε τον κύριο Βενιζέλο όχι πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αλλά πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης... Σαν να του λέει μη μιλάς κι εσύ για μη κυβερνησιμότητα... Ας μιλήσει και κανένας άλλος Ευάγγελε.

Ο διαθέσιμος Αντώναρος

Εκτός από τον Μπένι είδα χθες κι έναν άλλο Ευάγγελο, τον Αντώναρο ο οποίος ερωτήθηκε για το αν θα πήγαινε σε ένα νέο κόμμα Τσίπρα και είπε το αμίμητο: «Χωρίς προϋποθέσεις δεν θα πήγαινα». Ε βέβαια. Τέτοιο πολιτικό κεφάλαιο δεν πηγαίνει έτσι εύκολα. Μετά από λίγο με εξέπληξε ακόμα περισσότερο όταν ερωτηθείς για το αν θα πήγαινε σε ένα νέο κόμμα Σαμαρά άφησε να εννοηθεί ότι το βλέπει θετικά. Κοινώς ο Ευάγγελος είναι διαθέσιμος. Σπεύσετε όποιος προλάβει!

Με ποιον έγινε έξαλλος ο Ανδρουλάκης;

Βγήκε από τα ρούχα του ο πρόεδρος Νίκος όταν έμαθε ότι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρος Παππάς είπε καλά λόγια για τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ζητήθηκε από τον Πέτρο Παππά να ανασκευάσει, προκειμένου να μην υπάρξουν παρερμηνείες σχετικά με τη στάση του κόμματος απέναντι στην κυβερνητική πολιτική για το ΕΣΥ. Ο βουλευτής με νέα δημόσια τοποθέτηση αποσαφήνισε ότι η αναφορά του αφορούσε αποκλειστικά το προσωπικό ύφος εργασίας του υπουργού και όχι αποτίμηση του κυβερνητικού έργου. Κοινώς έγινε το απίστευτο μπάχαλο με τον Πετράν...

Ο Τσιάρας και ο μουντζούρης

Το εργάκι με τους αγρότες το έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν και γι' αυτό διακινδυνεύω πρόβλεψη: Στο τέλος θα πληρώσει τη νύφη ο Τσιάρας. Αρχικά η κυβέρνηση θα παραπέμψει τους αγρότες στον Τσιάρα κάτι που δεν πρόκειται να το δεχθούν αφού τον θεωρούν διακοσμητικό. Θα φωνάζουν ότι θέλουν συνάντηση μόνο με τον Μητσοτάκη. Στη συνέχεια θα τους παραπέμψουν στον Χατζηδάκη, που έτσι κι αλλιώς χειρίζεται όλη την υπόθεση. Για να κάτσουν στο τραπέζι με τον Χατζηδάκη το αποκλείω διότι τον θεωρούν ακραιφνή νεοφιλελέ. Είναι απολύτως βέβαιο ότι οι αγρότες θα επιμένουν σε συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και εκεί θα πρέπει κάποιος να παίξει το ρόλο της... Ιφιγένειας για να εκτονωθεί η κατάσταση. Αυτοεκπληρούμενη προφητεία που λέμε...

Βροχή οι ερωτήσεις στη Eurobank για την Eurolife FFH

Στο συνέδριο της Morgan Stanley και της ΕΧΑΕ που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διήμερο στο Λονδίνο, μεταξύ των εγχώριων εισηγμένων που βρέθηκαν στο επίκεντρο ήταν και η Eurobank. Το επιτελείο της, συμπεριλαμβανομένων των Χάρη Κοκολογιάννη και Κωνσταντίνου Βασιλείου, πραγματοποίησε όχι δέκα αλλά τριάντα συναντήσεις την πρώτη ημέρα και άλλες δέκα τουλάχιστον χθες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συζητήσεις κινήθηκαν γύρω από την πιστωτική επέκταση της τράπεζας και την πορεία της ελληνικής οικονομίας, ενώ δεν έλειψαν οι ερωτήσεις για την εξαγορά της δραστηριότητας ζωής της Eurolife FFH και την πορεία ενοποίησης με την Ελληνική Τράπεζα Κύπρου. Παράλληλα, η παρουσία της Eurobank στη Βουλγαρία ήταν σταθερά στην ατζέντα, στοιχεία που, όπως σχολιάζουν οι αναλυτές, ενισχύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον και το αίσθημα εμπιστοσύνης.

O Ψάλτης και η ερώτηση για τις τραπεζικές μετοχές

Στη λονδρέζικη πρωτεύουσα βρέθηκε όμως και η Alpha Bank, με το διευθύνοντα σύμβουλο Βασίλη Ψάλτη να ερωτάται από fund managers για το πόσο ακόμα πάνω έχουν οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές. Ο κ. Ψάλτης απάντησε ψύχραιμα λέγοντας πως υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι κοντρολάρονται, όπως η αύξηση στα κέρδη, , προμήθειες και στα δάνεια και αναφορικά με την Alpha Bank, oi συνέργειες με την UniCredit και οι εξαγορές θα αποτυπωθούν στα αποτελέσματα. Ωστόσο, πρόσθεσε, υπάρχουν παράγοντες εκτός ελέγχου, όπως διεθνείς ροές κεφαλαίων και η ταχύτερη σύγκλιση του ελληνικού ΑΕΠ με άλλες χώρες (π.χ. Πορτογαλία), που μπορούν να επηρεάσουν την πορεία των μετοχών. Σχολιάζοντας τις παραπάνω δηλώσεις οι διεθνείς αναλυτές έλεγαν πως η στρατηγική των τραπεζών συνδυασμένη με εξωτερικές συνθήκες θα κρίνει το επόμενο ράλι στα τραπεζικά blue chips..

Ο Παπασταύρου και πάλι στις ΗΠΑ – Ραντεβού με Chevron

Η κατάθεση της συμφωνίας μεταξύ Chevron και HelleniQ Energy στο Ελεγκτικό Συνέδριο ανοίγει το δρόμο για την έναρξη σεισμικών ερευνών και ενδεχομένως εξορύξεων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Αρμόιδες πηγές αναφέρουν ότι επιταχύνονται οι διαδικασίες και ότι η απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται στα τέλη Δεκεμβρίου ή στις πρώτες ημέρες του νέου έτους. Εφόσον ολοκληρωθεί θετικά ο διοικητικός έλεγχος θα δοθεί το πράσινο φως για τις πρώτες ερευνητικές εργασίες. Την ίδια ώρα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει μεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα έχει επαφές με εκπροσώπους της Chevron και άλλους παράγοντες του ενεργειακού κλάδου. Θα συναντηθεί όμως και με τους Νταγκ Μπέργκαμ και Κρις Ράιτ.

Το ξεκάθαρο μήνυμα από την Motor Oil

Δύο συν ένα διλλήματα περιέγραψε στο 4ο Greek Investment Conference του Λονδίνου ο αναπληρωτής CEO της Motor Oil, Πέτρος Τζαννετάκης, τα οποία όπως είπε, απλώς άλλαξαν χρονική σειρά. Τα τρία διλήμματα αφορούν πρώτα στην ασφάλεια του εφοδιασμού, εν συνεχεία στην τιμή και τέλος στη βιωσιμότητα, υπό το βάρος του σημερινού γεωπολιτικού σκηνικού. Με αναφορά στο σχέδιο μετασχηματισμού που τρέχει από το 2018, παρουσίασε την εταιρεία ως κάτι περισσότερο από διυλιστήριο, έναν πλήρως διαφοροποιημένο ενεργειακό όμιλο. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο και λίγο… πρακτικό: η Motor Oil θα συνεχίσει την πορεία προς την ενεργειακή μετάβαση, αλλά με «μικρές διορθώσεις» και όχι ριζική ανατροπή του επιχειρηματικού μοντέλου.

Έρχονται συγχωνεύσεις στην πληροφορική

Η επερχόμενη ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, η οποία θα σημάνει και το τέλος της εποχής των «παχιών αγελάδων» για τις εταιρείες πληροφορικής, έχει δημιουργήσει μεγάλη κινητικότητα στον κλάδο. Ειδικά στον τομέα του system integration όπου οι εταιρείες έχουν αρχίσει να συζητούν εξαγορές και συγχωνεύσεις ή έστω συνεργασίες σε μία προσπάθεια να επιβιώσουν στην επόμενη μέρα. Αυτό που ακούει η στήλη είναι ότι οι επαφές είναι συνεχείς και το 2026 θα ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Και ότι η εξαγορά της Algosystems από την Profile είναι απλά η αρχή.

Ασφαλιστές σε ανασφάλεια

Οι ραγδαίες ανακατατάξεις, μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς φέρνουν… ανασφάλεια στους ασφαλιστές. Το ένα μεγάλο μέτωπο είναι τι θα γίνει στην ίδια την Εθνική Ασφαλιστική, καθώς η είσοδος τεσσάρων στελεχών της Πειραιώς στο ΔΣ της εταιρείας είναι πιθανός προάγγελος αλλαγών στη στρατηγική. Και παράλληλα, πλέον «ανοίγει» το παιχνίδι και στις υπόλοιπες ασφαλιστικές, καθώς η Εθνική Τράπεζα αναμένεται να κάνει ακόμα και μέσα στο 2025 κίνηση συνεργασίας ή και απόκτηση μεριδίου σε μία ή περισσότερες ασφαλιστικές.

Διαβάστε επίσης