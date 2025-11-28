Με δυο γραμμές το ΠΑΣΟΚ, φρέσκα κουλούρια από τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, γαλλικά στο Παλλάς (;)

Με δυο γραμμές το ΠΑΣΟΚ

Παρακολουθώ με προσοχή τις δημόσιες δηλώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ στα τηλεοπτικά παράθυρα για τις μελλοντικές μετεκλογικές συνεργασίες. Μετά τον Χάρη Δούκα που έθεσε ανοιχτά θέμα συνεργασίας με Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και λοιπούς, κι άλλοι Πασόκοι έχουν αρχίσει να ψελλίζουν το ίδιο ακριβώς. Όπως αντιλαμβάνεστε ο πρόεδρος Ανδρουλάκης βρίσκεται σε δυσμενή θέση αφού δεν θέλει επ' ουδενί να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τον Τσίπρα υπό τον φόβο ότι ο τελευταίος θα του πάρει το κόμμα. Αυτά είναι δράματα κύριοι... Τον έχουν στριμώξει τον Ανδρουλάκη και το μεγάλο σύστριγγλο θα γίνει στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ όπου θα τον πιέσουν να πάρει θέση με ένα ναι ή ένα όχι.

Η Άννα και οι... γενίτσαροι



Παραμένω στο ΠΑΣΟΚ διότι τα ραπίσματα είναι απανωτά στη Χαριλάου Τρικούπη. Δεν είναι μόνο το αριστερό αντάρτικο του Χάρη Δούκα. Προχθές η Άννα Διαμαντοπούλου απεύθυνε «προσκλητήριο» μέσω του Action24, λέγοντας «το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή τους καλεί όλους. Και τους βουλευτές που έφυγαν και πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα θέλουν όλοι μαζί, ας έρθουν όλοι». Τι είπε δηλαδή η Άννα; Να γυρίσουν πίσω όλοι όσοι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αποκαλούσε «γενίτσαρους». Νίκο ακούς; Μιλάμε για πολλαπλά εγκεφαλικά στην Χαριλάου Τρικούπη. Δεν προλαβαίνει να πάρει ανάσα ο πρόεδρος Νίκος ο κραταιός...

Η ρελάνς της Νίκης της... σοσιαλίστριας



Δουλεύοντας αθόρυβα για πάρα πολλούς μήνες με τους κοινωνικούς εταίρους η Νίκη Κεραμέως κατάφερε χθες να πάρει όλο το... χαρτί και να βρεθεί ξανά στον αφρό της πολιτικής επικαιρότητας με τη συμφωνία που έκλεισε για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ανέβασε αρκετά τις μετοχές της και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τα εσωτερικά της ΝΔ. Η παρέμβασή της δεν μπορεί να αποδομηθεί ούτε από το ΠΑΣΟΚ, ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ κι έδωσε μια ισχυρή πάσα στην κυβέρνηση αλλά και στον Κυριάκο Μητσοτάκη να περάσουν στην αντεπίθεση θετικών ειδήσεων. Την παρέμβασή της με την οποία καταργούνται σκληρές μνημονιακές δεσμεύσεις θα την έλεγε κανείς και... σοσιαλιστική.

Ταύρος εν υαλοπωλείο η Ζωή



Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανήλθε σε... εργοστασιακές ρυθμίσεις και πλέον έχει γίνει επιθετική με τους πάντες. Πάει η γλυκιά περίοδος με τις καρδούλες. Πολλοί αναρωτιούνται τι έπαθε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Την τσίμπησε μύγα; Τίποτα από αυτά. Τα νούμερα των δημοσκοπήσεων δεν πάνε καθόλου καλά. Ο Βελόπουλος έχει καβαλήσει στις δημοσκοπήσεις ενώ τα δυνητικά κόμματα Σαμαρά και Τσίπρα καθώς και της Καρυστιανού φαίνεται να πιέζουν προς τα κάτω τα ποσοστά της Πλεύσης. Ειδικά η δεξαμενή των ψηφοφόρων Σαμαρά είναι μαχαιριά μεγάλη στο κόμμα της Ζωής... Της κόστισε αρκετά και το πολιτικό διαζύγιο με τον Διαμαντή και ξεφούσκωσε αυτή η συγκυριακή άνοδο που είχε πριν από κάποιους μήνες λόγω της τραγωδίας των Τεμπών. Τώρα θα την πληρώσουν άπαντες. Βουλευτές, πολιτικοί αρχηγοί, δημοσιογράφοι... Ταύρος εν υαλοπωλείο λέμε. Μην βρεθείς στο δρόμο της...

Φρέσκα κουλούρια από τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις



Στο πρωθυπουργικό γραφείο μαθαίνω ότι έφτασαν νέες, ολόφρεσκες, κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Και τα νέα είναι καλά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ. Μαθαίνω ότι για πρώτη φορά έπειτα από καιρό υπάρχει σαφώς ανοδική πορεία αν και ακόμη μικρή. Δεν χρειάζεται να αναφέρω αυτά που βλέπατε όλοι στις δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών, ότι δηλαδή τα ποσοστά της ΝΔ -κυρίως λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ- εμφάνιζαν πτώση. Οι νέες κυλιομένες δεν δείχνουν ακόμη επιστροφή στα ποσοστά προ του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά η ανοδική τάση έχει προκαλέσει ξανά αισιοδοξία στο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη.

ΟΠΕΚΕΠΕ gate



Μου λένε οι πληροφοριοδότες μου ότι από τις κυλιομένες δημοσκοπήσεις που έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου -και οι οποίες ήδη αναλύθηκαν- προκύπτουν και άλλα διαφωτιστικά συμπεράσματα. Οπως για παράδειγμα ότι η υπόθεση -ή σκάνδαλο αν προτιμάτε- στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις αγροτικές ενισχύσεις υποχωρεί ως ένα από τα θέματα που οι πολίτες ιεραρχούσαν στα βασικότερα προβλήματα της κυβέρνησης. Κι ενώ πριν λίγο καιρό σχεδόν το 70% χρέωνε στους υπουργούς την ευθύνη για την διασπάθιση του κρατικού -και του ευρωπαϊκού- χρήματος που διανεμόταν στον αγροτικό κόσμο μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις νέες κυλιόμενες δημοσκοπήσεις το ποσοστό που χρεώνει τις ευθύνες για τη δύσοσμη υπόθεση στους υπουργούς του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει πέσει στο 45%. Δεν είναι αμελητέα ότι παραλλήλως αυξάνονται και τα ποσοστά των ερωτηθέντων που αποδίδουν σαφείς και μεγάλες ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στους ίδιους τους αγρότες.

Κάθοδος



Κακά τα ψέματα, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τετάρτη στο Παλλάς. Ο μαζικός παροξυσμός λοιπόν που παρατηρήθηκε με την κυκλοφορία του βιβλίου, φαίνεται ότι θα εκδηλωθεί για μία ακόμη φορά. Η παρουσίαση αναμένεται να μετατραπεί σε πολιτικό γεγονός, ενώ πληροφορίες θέλουν να προγραμματίζονται ακόμη και μετακινήσεις υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα από άλλες πόλεις προς την Αθήνας να ετοιμάζουν... οπαδική κάθοδο!

Γαλλικά στο Παλλάς;

Επτασφράγιστο μυστικό παραμένει από την ομάδα του Αλέξη Τσίπρα η σύνθεση του πάνελ των ομιλητών στην παρουσίαση της «Ιθάκης». Υποπτεύομαι όμως ότι θα είναι χρήσιμο να υπάρχει εκεί κοντά στο Παλλάς κάποιος μεταφραστής της γαλλικής γλώσσας. Πού ξέρεις, μπορεί και να χρειαστεί...

Είναι happy στην Πειραιώς



Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς, deal που δημιουργεί νέα δεδομένα στον τραπεζοασφαλιστικό κλάδο. Στην Πειραιώς είναι happy, καθώς μετά το deal ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Πειραιώς Financial Holdings αναμένεται να διαμορφωθεί σε επίπεδο 19% στο τέλος 2025. Το πρώτο τρίμηνο 2026, η Πειραιώς θα παρουσιάσει τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική του διευρυμένου Ομίλου Πειραιώς, με επίκεντρο την εστιασμένη ανάπτυξη και την ενίσχυση της δημιουργίας αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Η Intralot και η αύξηση του φόρου στη Βρετανία



Δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια η Intralot μετά την ανακοίνωση της κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου πως αυξάνει τον φόρο για τα διαδικτυακά παιχνίδια από 21% σε 40% από τον Απρίλιο του 2026. Όπως είπε ο CEO του Ομίλου INTRALOT, κ. Robeson Reeves, η εταιρεία θα ακολουθήσει επιθετικά μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων. Στόχος είναι η αύξηση στον τζίρο με ταυτόχρονη μείωση κινήτρων στους παίκτες, περικοπές στο μάρκετινγκ και επιτάχυνση των συνεργειών, ο συνδυασμός των οποίων θα περιορίσει την επίπτωση της αύξησης του φόρου. Ωστόσο όπως αποκάλυψε ο Reeves η βρετανική απόφαση θα καθυστερήσει το σχέδιο ανάπτυξης της Intralot κατά ένα έτος. Ως εκ τούτου αναθεωρήθηκε η εκτίμηση για το EBITDA του 2026 στο εύρος των 420-440 εκατ. ευρώ.

Black Friday και στις ασφάλειες



Προσφορές σε ασφάλιστρα αυτοκινήτων κάνουν κάποιες εταιρείες ενόψει της Black Friday και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις βλέπουμε εκπτώσεις έως και 45%. Όμως τα ασφαλιστικά προϊόντα δεν έχουν καμία σχέση με καταναλωτικά προϊόντα όπως ηλεκτρονικές συσκευές, ρούχα και παπούτσια. Το κόστος μιας ασφάλισης σχετίζεται με τις αποζημιώσεις, τις προβλέψεις και τα αποθέματα που καταγράφουν οι ασφαλιστικές εταιρείες στους ισολογισμούς τους. Αν για παράδειγμα μια ασφαλιστική πουλήσει 10.000 ασφαλίσεις με έκπτωση 40% αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εγγράψουν αλλαγές στα περιθώρια κέρδους και τα αποθέματα τους. Διότι αν μπορεί να κάνει τέτοιες εκπτώσεις τότε ίσως κάποιοι πιστέψουν ότι τα ασφάλιστρα που πληρώνουν είναι πανάκριβα σε σχέση με αυτά που ισχύουν ενδεχομένως σε άλλες χώρες....

Ένα γράμμα που κάνει τη διαφορά



Μία ενδιαφέρουσα αλλαγή έχει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. μετονομάζεται σε ΗΔΥΚΑ Α.Ε. και αυτό το «υ» έχει τη δική του σημασία καθώς ο οργανισμός αναλαμβάνει τη διαχείριση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και στον τομέα της υγείας πέραν εκείνων για την κοινωνική ασφάλιση. Τα αρχικά ΗΔΙΚΑ ήταν για το «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης», τώρα πάμε στο «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υγείας & Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΗΔΥΚΑ). Πρακτικά, ο οργανισμός ασχολιόταν με τις ψηφιακές εφαρμογές υγείας όπως το MyHealth οπότε η μετονομασία ήταν μάλλον φυσιολογική εξέλιξη. Όπως και το γεγονός ότι στο εξής δεν θα είναι υπεύθυνο για τον φορέα μόνο το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αλλά και το Υγείας. Τουλάχιστον οι νυν υπουργοί δείχνουν να έχουν αγαστή συνεργασία.