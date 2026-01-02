Πακιστάν: Ισόβια σε 8 δημοσιογράφους γιατί είναι... αντιπολιτευόμενοι

Πακιστανικό δικαστήριο καταδίκασε ερήμην οκτώ δημοσιογράφους και σχολιαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ισόβια κάθειρξη, καθώς τους έκρινε ένοχους για αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία και συνδέονται με διαδικτυακή δραστηριότητα υποστήριξης του φυλακισμένου πρώην πρωθυπουργού, Ιμράν Χαν.

Οι καταδίκες προέρχονται από υποθέσεις που καταγράφηκαν μετά από βίαιες διαμαρτυρίες στις 9 Μαΐου 2023, όταν υποστηρικτές του Χαν επιτέθηκαν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις μετά από σύντομη σύλληψή του. Έκτοτε, η κυβέρνηση και ο στρατός έχουν ξεκινήσει μια σαρωτική καταστολή του κόμματος του Χαν και των διαφωνούντων με αντιτρομοκρατικούς νόμους και στρατιωτικές δίκες, ασκώντας διώξεις σε εκατοντάδες άτομα για υποκίνηση και επιθέσεις σε κρατικούς θεσμούς.

Στην απόφασή του, το δικαστήριο δήλωσε ότι οι ενέργειες των κατηγορουμένων «εμπλέκονται στο πλαίσιο της τρομοκρατίας» βάσει της πακιστανικής νομοθεσίας και ότι το διαδικτυακό υλικό του; προήγαγε «φόβο και αναταραχή» στην κοινωνία.

Οι περισσότεροι από τους καταδικασθέντες πιστεύεται ότι βρίσκονται εκτός Πακιστάν και δεν εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, στους καταδικασθέντες δεν συμπεριλαμβάνονται μόνο δημοσιογράφοι, αλλά και πρώην αξιωματικοί του στρατού που έγιναν δημιουργοί περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων δήλωσε το 2023 ότι οι έρευνες ισοδυναμούσαν με αντίποινα κατά επικριτικών ρεπορτάζ. «Οι αρχές πρέπει να σταματήσουν αμέσως αυτές τις έρευνες και να σταματήσουν τον αδιάκοπο εκφοβισμό και τη λογοκρισία των μέσων ενημέρωσης», δήλωσε ο συντονιστής προγράμματος της Επιτροπής για την Ασία, Μπεχ Λιχ Γι.

Το δικαστήριο επέβαλε τις ισόβιες ποινές μαζί με πρόσθετες ποινές φυλάκισης και πρόστιμα, διατάσσοντας περαιτέρω ποινή φυλάκισης αν τα πρόστιμα δεν καταβληθούν.

Διαβάστε επίσης