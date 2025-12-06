Αφγανιστάν-Πακιστάν: Ανταλλαγή πυρών στα σύνορα και αλληλοκατηγορίες

Η ανταλλαγή πυρών επιβεβαιώθηκε από αξιωματούχους και των δύο χωρών, οι σχέσεις των οποίων διανύουν μια περίοδο έντασης, με επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Newsbomb

Αφγανιστάν-Πακιστάν: Ανταλλαγή πυρών στα σύνορα και αλληλοκατηγορίες

Ένας στρατιώτης του στρατού στέκεται φρουρός δίπλα στις ζημιές στην κεντρική πύλη ενός στρατιωτικού κολεγίου που δέχτηκε επίθεση από μαχητές τη Δευτέρα, στην πόλη Wana, μια πόλη στη βορειοδυτική περιοχή του Πακιστάν, South Waziristan, στα σύνορα με το Αφγανιστάν, την Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι αρχές των Ταλιμπάν κατηγόρησαν χθες το Πακιστάν ότι έπληξε το Αφγανιστάν, στα σύνορα των δύο χωρών, αναγκάζοντας τους Αφγανούς στρατιώτες «να απαντήσουν», αλλά στη συνέχεια η κατάσταση ηρέμησε.

Η ανταλλαγή πυρών επιβεβαιώθηκε από αξιωματούχους και των δύο χωρών, οι σχέσεις των οποίων διανύουν μια περίοδο έντασης, με επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

«Δυστυχώς, απόψε, η πακιστανική πλευρά άρχισε να επιτίθεται στο Αφγανιστάν, στην Κανταχάρ, στην περιοχή του Σπιν Μπόλντακ (νότια) και οι δυνάμεις ου ισλαμικού εμιράτου αναγκάστηκαν να απαντήσουν» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Κάτοικοι της περιοχής από την αφγανική πλευρά, με τους οποίους επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, είπαν ότι η ανταλλαγή πυρών ξεκίνησε γύρω στις 22.30 τοπική ώρα και κράτησε περίπου δύο ώρες. Ο Άλι Μοχάμεντ Χάκμαλ, ο επικεφαλής της υπηρεσίες Πληροφοριών της Κανταχάρ, κατηγόρησε και αυτός το γειτονικό Πακιστάν για την έναρξη των εχθροπραξιών, ανακοινώνοντας αργότερα ότι τερματίστηκαν. Το Πακιστάν χρησιμοποίησε «βαρύ και ελαφρύ πυροβολικό» και βλήματα όλμων έπληξαν σπίτια, υποστήριξε. «Οι συγκρούσεις σταμάτησαν, οι δύο πλευρές δέχτηκαν να βάλουν τέλος», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει αν υπάρχουν θύματα.

Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στην πακιστανική πλευρά, στο Σαμάν, άκουσε πυρά και εκρήξεις.

«Το Πακιστάν παραμένει σε εγρήγορση και δεσμεύεται να διασφαλίσει την εδαφική ακεραιότητά του και την ασφάλεια των πολιτών μας», είπε ένας εκπρόσωπος του Ισλαμαμπάντ, ο Μοσάραφ Ζαΐντι, κατηγορώντας τους Αφγανούς για «απρόκλητα πυρά» στην περιοχή του Σαμάν.

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν τον Οκτώβριο στις χειρότερες μεθοριακές συγκρούσεις μεταξύ των δύο χωρών αφού οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία στο Αφγανιστάν, το 2021. Αν και συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, τα σύνορα παραμένουν κλειστά από τις 12 Οκτωβρίου και συχνά γίνονται ανταλλαγές πυρών. Στις 25 Νοεμβρίου η Καμπούλ κατηγόρησε το Πακιστάν για βομβαρδισμούς από τους οποίους σκοτώθηκαν 10 άνθρωποι, οι εννέα εκ των οποίων ήταν παιδιά. Το Ισλαμαμπάντ διέψευσε αυτήν την πληροφορία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο Καναδάς αφαιρεί τη Συρία από τη λίστα των κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία

01:49ΕΛΛΑΔΑ

Πηνειός: Υπερχείλισε στην ευρεία κοίτη του - Συναγερμός στα Τρίκαλα

01:29ΕΛΛΑΔΑ

«Φως στο Τούνελ»: Ανατροπή στο έγκλημα στη Ρόδο - «Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω…»

01:07ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν-Πακιστάν: Ανταλλαγή πυρών στα σύνορα και αλληλοκατηγορίες

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μάρκλ: Προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πατέρα της μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του στις Φιλιππίνες

00:15ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Έμφραγμα» στην Κηφισίας - Έργα και καθυστερήσεις

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφουν οι γύπες έπειτα από 100 χρόνια - Στήνεται το «Ευρωπαϊκό Γέλοουστοουν» στα Καρπάθια

23:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Ήμασταν χάλια, δεν αξίζαμε τη νίκη»

23:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Στο 9-5 έπεσε ο Παναθηναϊκός AKTOR - Τα αποτελέσματα

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: «Οι Αμερικανοί υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η Ευρώπη»

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Με λαμπρότητα ο Μέγας Εσπερινός του Αγίου Νικολάου στον Βόλο – Μήνυμα Ιγνατίου για την αξία των εθελοντών ιερέων

23:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια 79-89: Κακός Παναθηναϊκός και δίκαιη ήττα

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Μεγάλα ύψη βροχής στα Χανιά, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση - Έπεσαν χιόνια στα Λευρά Όρη

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Ουσάκοφ: «Πούτιν και Γουίτκοφ καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον» - «Πραγματικά φιλικές» οι συνομιλίες

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Αμερικανοκαναδός αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι - Τα εμβληματικά κτήρια που είχε σχεδιάσει

23:16ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια 79-89: «Διπλό» για τις «νυχτερίδες»

23:14ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει το διάταγμα Τραμπ που καταργεί την αυτόματη ιθαγένεια για παιδιά μεταναστών

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Taste Atlas: Αυτές είναι οι καλύτερες κουζίνες του κόσμου - Ποια θέση κατέκτησε η Ελλάδα

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: 16χρονος Ρομά εγκατέλειψε τη 2 ετών ανιψιά του στο αμάξι για να ξεφύγει από αστυνομικούς

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τον γιο του έχρισε ως πολιτικό του διάδοχο ο Μπολσονάρο - Υποψήφιος πρόεδρος το 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:29ΕΛΛΑΔΑ

«Φως στο Τούνελ»: Ανατροπή στο έγκλημα στη Ρόδο - «Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω…»

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας μετά τον «Byron» - Πότε θα «χτυπήσει» στη χώρα μας

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

01:49ΕΛΛΑΔΑ

Πηνειός: Υπερχείλισε στην ευρεία κοίτη του - Συναγερμός στα Τρίκαλα

14:01ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Τσουχτερός» ο νέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 350 ευρώ για after-market αξεσουάρ

17:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τιμωροί παιδεραστών: «Εγκέφαλος» πίσω από τους ανήλικους - Οι τρεις «καρμπόν» επιθέσεις τους

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Μεγάλα ύψη βροχής στα Χανιά, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση - Έπεσαν χιόνια στα Λευρά Όρη

15:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά τον «Byron»... τι; Η πρόβλεψη του ECMWF μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου

21:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Οι 12 όμιλοι που προέκυψαν από την κλήρωση

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σκότωσε τον γείτονά του που προσπαθούσε να του γκρεμίσει το σπίτι με εσκαφέα - Τον αθώωσε το δικαστήριο

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους από Δευτέρα - Δικογραφία στον οδηγό τρακτέρ που επιτέθηκε στα ΜΑΤ

19:42TRAVEL

Ταξίδι 6 ωρών σε μόλις 40 λεπτά: Πού θα κατασκευαστεί το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ του κόσμου

18:48LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η Σοφία σπρώχνει την Αναστασία στο κενό

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Taste Atlas: Αυτές είναι οι καλύτερες κουζίνες του κόσμου - Ποια θέση κατέκτησε η Ελλάδα

12:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνουν» τα Χριστούγεννα από το ECMWF - «Πασχούγεννα» και φέτος;

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: «Τον σκότωσαν και τον κρέμασαν για να φανεί αυτοκτονία» - Η μητέρα του 29χρονου λιμενικού σπάει τη σιωπή της

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μάρκλ: Προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πατέρα της μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του στις Φιλιππίνες

18:12LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η μεγαλύτερη πολιτική κρίση στην ιστορία του διαγωνισμού - Μπαράζ αποχωρήσεων λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - «Τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα μεταχειρισμένη»: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για επιδοτήσεις ύψους €2,5 εκατ

17:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Mega: «Διεθνής διασυρμός, πισίνα το ΣΕΦ - Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν έδωσαν λύση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ