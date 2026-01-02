Μενίδι: Καταγγελίες μετά την επίθεση σε απορριμματοφόρο - «Δεν μαζεύουν σκουπίδια»

Έντονη αναστάτωση έχει προκαλέσει στους εργαζόμενους της υπηρεσίας καθαριότητας του δήμου Αχαρνών η πρόσφατη επίθεση σε απορριμματοφόρο στο Μενίδι, φέρνοντας στην επιφάνεια σοβαρές καταγγελίες για την ασφάλειά τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Σύμφωνα με την τηλεόραση του Alpha, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι, το κλίμα φόβου που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα τούς οδηγεί στην απόφαση να αποφεύγουν συγκεκριμένες γειτονιές, τις οποίες χαρακτηρίζουν επικίνδυνες, φοβούμενοι νέες επιθέσεις. Η ανησυχία αυτή έχει ως αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η καθημερινή αποκομιδή των απορριμμάτων, δημιουργώντας προβλήματα στη συνολική εικόνα καθαριότητας της περιοχής.

Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για έλλειψη επαρκούς προστασίας και ζητούν άμεσα μέτρα, ώστε να μπορούν να εργάζονται χωρίς να διακινδυνεύουν τη σωματική τους ακεραιότητα. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί, καθώς η ασφάλεια του προσωπικού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών.