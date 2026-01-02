Δημοσίευμα από την Βραζιλία παρουσιάζει ως... τελειωμένη υπόθεση την μεταγραφή του Τετέ στην Γκρέμιο
Πολύ κοντά το deal Γκρέμιο – Παναθηναϊκού για την παραχώρηση του Τετέ, όπως υποστηρίζουν στη Βραζιλία.
Τα δημοσιεύματα στη Βραζιλία αναφορικά με το μέλλον του Τετέ, δεν λένε να κοπάσουν. Η Γκρέμιο επιμένουν πως θέλει τον παίκτη του Παναθηναϊκού και γίνεται λόγος μάλιστα για συμφωνία που σχεδόν έχει επιτευχθεί!
Αυτό που τονίζουν τα Μέσα που ασχολούνται με την ομάδα του Πόρτο Αλέγκρε, είναι πως ο Παναθηναϊκός… άναψε το πράσινο φως για να προχωρήσει η μεταγραφή, με ένα ποσό που φτάνει τα 6.500.000 ευρώ.
Χαρακτηριστικά στη Βραζιλία αναφέρουν πως ο εκπρόσωπος του παίκτη ασχολείται με τις τελικές λεπτομέρειες της συμφωνίας, προκειμένου να «κλείσει» τις ερχόμενες μέρες.
