Αυτή είναι η λίστα με τα 63 προϊόντα στα οποία μπαίνει πλαφόν στα σούπερ μάρκετ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η τελική λίστα με τα τρόφιμα και τα βασικά είδη που υπόκεινται σε πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της αισχροκέρδειας. Η λίστα συμπεριλαμβάνει 63 προϊόντα, αυξημένα σε σχέση με τα 61 της αρχικής εκδοχής.

Το μέτρο αφορά τη βιομηχανία τροφίμων, το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ και τις εμπορικές εταιρείες που διακινούν τα συγκεκριμένα προϊόντα. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χονδρεμπόριο και λιανεμπόριο θα πρέπει να διατηρούν το περιθώριο κέρδους εντός συγκεκριμένων ορίων. Ειδικά για τα προϊόντα πρώτης ανάγκης, το περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα προκαθορισμένο όριο λεπτών ανά προϊόν, με στόχο την προστασία των καταναλωτών από υπερβολικές αυξήσεις τιμών.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, έχει αναφέρει ότι οι παραβάτες των κανόνων ενδέχεται να επιβαρυνθούν με πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 5 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον όγκο της αθέμιτης κερδοφορίας. Η κυβέρνηση σχεδιάζει την εφαρμογή ελέγχων σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τις ποινές για όσους παραβιάζουν το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.

Η επιβολή πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα και τα βασικά αγαθά αποσκοπεί στη συγκράτηση των τιμών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη της μεσαίας τάξης και των νοικοκυριών που επηρεάζονται από την αύξηση του κόστους ζωής. Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει τις κοινωνικές ανισότητες και να προωθήσει μια βιώσιμη ανάπτυξη στην αγορά τροφίμων.