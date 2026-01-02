ΑΕΚ: Έρχεται ο Βάργκα, «όχι» σε Ρέιντζερς για Πενράις - Τα δεδομένα για χαφ

Ο Ούγγρος επιθετικός θα έρθει στη χώρα μας για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην «Ένωση» και να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ έχει έρθει σε συμφωνία τόσο με τον Βάργκα, όσο και με τη Φερεντσβάρος, βγάζοντας από τα ταμεία της 4.500.000 ευρώ, για να την πείσει να πει το «ναι».

Μέσα στο Σαββατοκύριακο (πιθανότατα την Κυριακή), ο 31χρονος φορ θα βρεθεί στην Αθήνα για να περάσει τα απαραίτητα ιατρικά και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιο του, το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Δεν παραχωρείται ο Πενράις

Στο μεταξύ, η ΑΕΚ απάντησε αρνητικά σε πρόταση της Ρέιντζερς για τον Τζέιμς Πενράις. Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν διαδοχικά δημοσιεύματα για ενδιαφέρον της ομάδας από τη Γλασκώβη. Μάλιστα, σύμφωνα με τη Daily Mail, η Ρέιντζερς είχε εντείνει τις προσπάθειες της για να κάνει δικό της τον 27χρονο μπακ.

Από την «Ένωση», όμως, ξεκαθάρισαν ότι, τη δεδομένη χρονική στιγμή, ο παίκτης δεν παραχωρείται, καθώς είναι σημαντικό στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς. Ως εκ τούτου, για να μπει η ΑΕΚ σε διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πρέπει να δεχθεί για εξαιρετική πρόταση για τον Πενράις.

Φουλάρει για χαφ η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ, την ίδια ώρα, κινείται για την απόκτηση ενός χαφ, έχοντας ξεχωρίσει μια περίπτωση ποδοσφαιριστή, χωρίς, όμως, η περίπτωση του να έχει μπει σε τελικό στάδιο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι εξακολουθεί να «παίζει» η περίπτωση του Ντμίτρι Μπαρίνοφ, ο οποίος διαθέτει όλα τα στοιχεία που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς.

